LA REPLICA S. GIORGIO IN BOSCO «Ho chiesto scusa alle maestre, ma ho detto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAS. GIORGIO IN BOSCO «Ho chiesto scusa alle maestre, ma ho detto anche che devono controllare che mio figlio non venga molestato. Viene sempre bullizzato da un altro ragazzino». La mamma del bambino i cui zii hanno minacciato le maestre, con una sceneggiata davanti alle scuole elementari di San Giorgio in Bosco, vuole chiarire l'episodio di cui è protagonista la sua famiglia. La donna abita in un campo nomadi improvvisato dietro alcuni capannoni industriali, a poco meno di un chilometro dalla scuola frequentata dai suoi figli....