É iniziato dal comune più sano e Covid free d'Italia #Noicisiamo, il tour radiofonico itinerante del gruppo Shera Holding. «Ancora una volta i veneti sanno aguzzare l'ingegno e portare intrattenimento e rilancio al territorio, pur rispettando le regole ha dichiarato l'assessore veneto alle Attività produttive Roberto Marcato, ospite della diretta da Vo' - saranno pronti in settimana degli interventi regionali ad hoc proprio per il paese che ha patito più di altri questa situazione». Marcato ha anticipato quello che sarà un decreto regionale di rilancio economico di un territorio ferito ma ricco di dignità ed esempio di lungimiranza e forza. «Vogliamo mettere in atto - ha detto Roberto Marcato - delle iniziative per le aziende del territorio, conosciuto per il vino, l'agricoltura e per il turismo». La scelta di iniziare il tour radiofonico da Vo' non è stata casuale. Qui è iniziato tutto ed oggi il paese collinare rappresenta il comune più mappato e sano d'Italia, esempio da studiare a livello mondiale. Un modello di collaborazione e di impegno di tutti che lo stesso sindaco Giuliano Martini ha voluto ribadire ai microfoni: «Vo' ha tenuto duro, è stato pesante, ma ce l'abbiamo fatta e possiamo dire di essere ormai il comune più Covid free d'Italia. E abbiamo voglia di ripartire anche attraverso queste iniziative».

