CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REAZIONEPADOVA «Mio figlio non era un drogato, ma una vittima di malasanità». Parole piene di dolore e rabbia quelle del padre, Franco Davanzo, noto architetto di San Donà con la passione per la scrittura. La famiglia Davanzo è conosciuta ed apprezzata in città. Giacomo, oltre al padre che era stato assessore alle Attività produttive di Musile di Piave, lascia anche la madre Nicoletta e il fratello minore Ludovico. Una famiglia stravolta. IL RACCONTOÈ un racconto sofferto della vita del figlio, quello che fornisce il padre...