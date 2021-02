LA REAZIONE

PADOVA Le scene viste sabato nel centro cittadino non dovranno ripetersi. Per questo il Comune sta studiando un blocco, come quello messo in atto prima di Natale, per il prossimo fine settimana. Ovvero vigili e transenne potrebbero impedire l'accesso al centro storico. È un'ipotesi allo studio, come conferma l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina.

«Sappiamo che, soprattutto il sabato, il centro si riempie con il 40 per cento di arrivi da fuori capoluogo. Ma dobbiamo difenderlo proprio per non rendere inutili tutti gli sforzi fatti finora per limitare la pandemia. Quel che è certo è che non vogliamo più vedere quello che è accaduto. Quindi o il governo o la Regione assumono posizioni altrimenti saremmo costretti ad assumerle noi». In settimana è convocato un Comitato per la sicurezza dove si potrebbe discutere la questione.

SITUAZIONE INCONTROLLABILE

«Va bene che decidono tutto a livello centrale con il Cts ma devono capire che la situazione può diventare incontrollabile - continua Bonavina - Fra l'altro ci vorrebbero duemila agenti per controllare e non è nemmeno giusto militarizzare il centro. Con gli agenti che abbiamo possiamo solo verificare che gli esercizi pubblici e commerciali rispettino le regole. Se è necessario però, visto che il sabato il centro è stipato perché il 40 per cento delle persone viene da fuori comune, penseremo a qualche soluzione. Dal senso unico in via Roma chiudendo però ogni accesso, all'isolamento del centro storico. Certo auspichiamo interventi omogenei a livello più alto del nostro, ad esempio si potrebbe vietare l'arrivo in città dalle 13 il sabato e la domenica. In questo modo gli agenti della Polizia locale potrebbero più facilmente piazzarsi sui 13 accessi. C'è anche da considerare che la chiusura dei centri commerciali ha catapultato più persone in centro e una passeggiata in giallo non si può negare. Credo però che con ingressi contingentati anche i centri commerciali potrebbero aprire».

GIRO DI VITE

«Se questa è l'intenzione del Comune sono d'accordo - continua il prefetto Franceschelli - penso che vadano presi provvedimenti, abbiamo assistito a un'indecenza. Per me andrebbe bene il sistema adottato per le domeniche ecologiche, cioè il cordone intorno al centro storico, impedendo l'accesso alle auto e anche l'uso i parcheggi. Lo so che piangeranno baristi e commercianti ma io sono per provvedimenti rigidi, anche la chiusura dell'isola Memmia andrebbe bene. Sono iniziative che non devo adottare io ma lasciare le cose così significa affidarsi al buon Dio e non possiamo. È comprensibile che la gente voglia uscire ma allo stesso tempo non è giustificabile quello che abbiamo visto. Ci sono 500mila persone che vivono fra Padova e i comuni contermini e per chi vive fuori è naturale andare in centro a fare spese il sabato. Ma secondo me non è l'ordinanza la strada giusta da prendere. Meglio rendere direttamente difficile l'arrivo in centro con i blocchi e costringere chi vuole comprarsi un paio di scarpe a prendere i mezzi pubblici o arrivare a piedi. Spero che Regione e Comune mettano in cantiere qualcosa. In ogni caso le forze di polizia saranno pronte a dare una mano».

EVENTO PREVEDIBILE

Isabella Fusiello: «Era prevedibile ci sarebbe stata tanta gente in centro, visto che era il primo sabato di zona gialla e iniziavano anche importanti saldi. C'è da dire che è successo un po' in tutta Italia. Mi è stato riferito che però non si sono verificati assembramenti. Un fenomeno che secondo me potrebbe attenuarsi già dal prossimo fine settimana. Per quanto riguarda l'idea di chiudere la città ai soli padovani, ritengo sia un tema di cui poterne parlare nel comitato ordine pubblico e sicurezza in Prefettura».

Mauro Giacon

