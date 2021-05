Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REAZIONEPADOVA «Le città d'arte sono penalizzate d'estate. Investire adesso sarebbe buttare via il denaro. Invece come Ogd, la cabina di regìa del turismo padovano, stiamo preparando una grande campagna di promozione del territorio per Natale e per la prossima primavera. Sarà un'occasione irripetibile se la uniremo alla conquista del secondo sigillo Unesco con il ciclo degli affreschi trecenteschi».L'assessore Andrea Colasio guarda...