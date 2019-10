LA REAZIONE PADOVA «Hossain è uscito alle sei del mattino, come faceva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REAZIONEPADOVA «Hossain è uscito alle sei del mattino, come faceva sempre. Doveva andare a pregare in moschea. Poco dopo, però, è tornato qui con i poliziotti». Mohamed Habib Ullah è ancora sconvolto, ma cerca di sorridere mentre i figli gli saltano sulle ginocchia chiedendogli di giocare con le macchinette. Questo padre di famiglia, di origine bengalese e in Italia da molti anni, è l'uomo che ad agosto ha accettato di ospitare in casa l'imam Hossain e la moglie. «Non li conoscevo, ma io ho contatti con il centro islamico di via...