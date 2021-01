LA RASSICURAZIONE

PADOVA C'è chi come la sindaca di Camposampiero Katia Maccarrone di fronte alla prospettiva di perdere l'Unità coronarica a Camposampiero ha già espresso la propria preoccupazione. E chi invece, a Cittadella, teme di perdere del tutto l'ospedale trasformato per esigenze sanitarie in una nuova Schiavonia.

Il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta, ieri ha voluto rassicurare tutti. I due ospedali restano nel pieno delle loro funzioni. A Camposampiero viene sospesa temporaneamente l'unità coronarica ma dal momento che tutti i pazienti infartuati erano accolti in pronto soccorso a Cittadella, unico fra i due ospedali ad avere le sale operatorie di emodinamica, comunque sarebbero arrivati già lì. La controprova è che fino a ieri quelli ricoverati a Camposampiero erano due, in rientro.

CITTADELLA

Per quanto riguarda Cittadella poi, la direttrice sanitaria dell'Ulss 6, Patrizia Benini, ha fornito indicazioni chiare a confutare opinioni degli stessi operatori interni.

«Cittadella ha a disposizione 140 posti letto destinati ad attività non covid. Ieri sono stati eseguiti ricoveri urgenti da Pronto soccorso per le aree sia della Medicina che della Chirurgia. Per la prossima settimana sono previste operazioni chirurgiche programmate per pazienti che necessitano di interventi a breve termine: in totale, entro venerdì, si faranno 32 interventi programmati tra chirurgia generale, ortopedia, orl e ginecologia. Mentre rimangono pienamente operative l'Area materno infantile, la Neurologia, la Cardiologia e relative urgenze (Utic) e un'area di letti dedicata alla Medicina interna, seppur ridotta. Anche Piove di Sacco lavora a pieno ritmo per le urgenze e gli oncologici. Non stiamo mandando via nessuno fra chi si deve operare urgentemente».

Che cosa cambia? Cittadella dal 29 dicembre ha ricavato 32 posti letto dedicati ai pazienti Covid portando a 86 il numero totale di letto per malattie infettive. A questi si aggiungono i 18 posti letto di terapia semintensiva e gli 11 posti letto di psichiatria dedicati a pazienti Covid con quella problematica. Camposampiero rimane con 20 posti letto dedicati, perché deve garantire le emergenze generali ed ha già una seconda rianimazione aperta per Covid. «Le due cardiologie restano aperte. A Camposampiero si faranno gli interventi programmabili. Le urgenze andranno a Cittadella. Nessun pronto soccorso dei due ospedali è a rischio». Semmai andrà rimodulato il 118. Da certi paesi dell'Alta a Cittadella nel caso di infarto si impiegano 30 minuti. Al posto dei poco più di quindici per andare a Padova.

SITUAZIONE GENERALE

«Abbiamo una curva in aumento ma leggero. La situazione sembra stabilizzarsi - ha detto ieri Scibetta - ce lo auguriamo tutti. I ricoveri sono 421, più 7 da un giorno all'altro. Siamo comunque con un piede dentro la Fase5, ovvero quella critica. Tecnicamente siamo alle soglie della fase 5A, ovvero quella che richiede di essere pronti a un maggiore fabbisogno di posti letto. Speriamo che le regole imposte in queste festività contribuiscano a diminuire la pressione sugli ospedali, ma non vediamo ancora una inversione di tendenza. Anzi il primo dell'anno abbiamo eseguito 2.954 tamponi».

LA SCELTA

Benini: «La Regione ci aveva chiesto un piano. Lo abbiamo articolato in tre parti: identificazione di un secondo ospedale con un significativo numero di posti letto Covid. Centralizzazione delle prestazioni di elevata complessità su un polo. Concentrazione negli hub e dunque nell'Azienda ospedaliera delle prestazioni urgenti a cui deve esser riservato un certo numero di posti per pazienti provenienti dall'Ulss».

L'ampliamento di Cittadella viene spiegato così. «Dobbiamo avere 402 posti per malattie infettive con 150 posti letto a Schiavonia e 26 in rianimazione. In quella sede non c'è la possibilità di aprire un quarto blocco per mancanza di personale e dunque per evitare di comandare altro personale di altri ospedali con evidenti limiti organizzativi abbiamo deciso l'ampliamento di Cittadella».

Mauro Giacon

