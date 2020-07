LA RASSEGNA

La musica si avvicina all'architettura e all'arte. Con il titolo Il mito di Ercole: Rinascimento e Rinascita, l'Orchestra di Padova e del Veneto dà il via ad un nuovo progetto musicalee, su invito dell'architetto Paola Cattaneo, per avvicinare il mito di Ercole al difficile periodo che si sta vivendo a causa dell'emergenza Covid 19. «Riprendere e ridare vivacità alla curiosità culturale: questo è il nostro obiettivo», spiega Paolo Giaretta, vicepresidente dell'Opv.

IL SIMBOLO

Eracle o Ercole, figlio di Zeus, è simbolo di rinascita: infatti fu salvato dal rogo, dove lui stesso aveva scelto di morire, da Atena e fu condotto sull'Olimpo dove il padre Zeus gli trovò una nuova moglie, Ebe. Il 6 giugno 1540 viene fondata a Padova l'Accademia degli Infiammati, il cui nome e il cui simbolo si riferiscono alla morte di Ercole, che divenne il nume tutelare del Rinascimento. Il suo mito è rappresentato, a Padova, in due storie dipinte all'Odeo Cornaro e nella statua di Ammannati che si trova a Palazzo Mantua Benavides. «Sul mito di Ercole, simbolo di rinascita - dice l'assessore alla cultura Andrea Colasio - si è costruito un programma che ha diverse cifre: la capacità di aver messo insieme luoghi significativi della città, spesso poco conosciuti, e far dialogare tra loro diversi studiosi su argomenti di storia dei beni culturali, di spiritualità, di collezioni».

IL CALENDARIO

Il programma si sviluppa in cinque appuntamenti che si svolgeranno in spazi all'aperto, dove rieccheggiano forte la storia e il mito di Ercole, come la Loggia e l'Odeo Cornaro e il Cortile di Palazzo Mantua Benavides, all'interno del quale è presente la colossale statua in pietra di Ercole, forse la più alta d'Europa. Le musiche che sono state scelte per il programma sono un viaggio articolato tra il repertorio barocco e quello romantico. «La musica si avvicina all'architettura e all'arte - sottolinea il direttore Marco Angius - Avevamo il il desiderio di far emergere i contatti tra le diverse diclipline umanistiche, e farlo nel nome del mito di Ercole è un'idea stimolante e inconsueta».

IL FILO CONDUTTORE

Si inizia mercoledì 22 luglio, alle 20.45, nel Cortile di Palazzo Mantua Benavides con il dialogo sul tema Reggere il cielo sulle spalle: la gestione dei Beni Culturali tra pubblico e privato. Interverranno l'archeologo Jacopo Bonetto, il presidente Adsi Veneto, Giulio Gidoni e l'architetto Cattaneo. Musiche di Grieg e Elgar: a dirigere l'orchestra il maestro Diego Ceretta. Martedì 28, nel Chiostro del Noviziato del Santo, alla stessa ora, si affronterà il tema Le fatiche: attraversare l'umano per incontrare il divino. Ad incontrarsi padre Oliviero Svanera, rettore del Santo, e l'imam Yahya Pallavicini. Musiche di Beethoven. La sera di giovedì 30, nel Cortile della Loggia Cornaro, su Il mito di Ercole: la figura dell'eroe nella letteratura e nell'arte parleranno l'archeologa Francesca Ghedini e lo storico Giuliano Pisani. Musiche di Leclair, Mozart, Berio, Bartok. Giovedì 6 agosto, ancora nel Cortile della Loggia Cornaro, intervento su Le due colonne: biblioteche e collezioni antiquarie nel Cinquecento a Padova: dialogheranno gli studiosi Giulio Bodon e Lorena Dal Poz. Musiche di Vivaldi e Bach. Infine lunedì 7 settembre, nel Cortile di Palazzo Mantua Benavides, la rassegna si chiuderà sul tema Il mantello di leone: il tema della forza' in musica: a parlarne il musicologo Giovanni Bietti.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria (www.opvorchestra.it o 049 656848).

Ines Thomas

