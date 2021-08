Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA I dati delle ultime settimane sono confermati anche dall'ultimo report che tiene tra le mani il direttore sanitario Aldo Mariotto: in terapia intensiva troviamo solo pazienti non vaccinati. Vale per l'azienda ospedaliera e vale anche per l'Ulss Euganea. I tre casi gravi sono tutti e tre alla Rianimazione di Cittadella: hanno rispettivamente 48, 60 e 86 anni. A Schiavonia troviamo invece al reparto di Medicina un...