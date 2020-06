LA MANIFESTAZIONE

PADOVA «Eroi già dimenticati». E' questo lo slogan protagonista dell'ultima protesta degli infermieri e degli operatori socio-sanitari dell'Azienda ospedaliera. In duecento hanno partecipato al flash-mob organizzato ieri all'ora di pranzo da Cgil Cisl e Uil per chiedere l'aumento dei fondi contrattuali, il rispetto del piano ferie e maggiore sicurezza. Il personale sanitario ha formato lungo serpentone sul marciapiede che dal monoblocco porta all'uscita dell'ospedale a Ponte Corvo, facendo sentire la propria voce.

«I sanitari sono in grande difficoltà affermano uniti Alessandra Stivali di Cgil, Achille Pagliaro di Cisl e Luigi Spada per la Uil i carichi di lavoro sono pesanti e non c'è sufficiente riconoscimento economico. Ricordiamo che l'Azienda ospedaliera e l'Ulss 6 Euganea sono le aziende con gli stipendi più bassi della Regione Veneto».

In ballo c'è anche il piano ferie, presentato nelle scorse ore dalla direzione. «Invece di contrarre l'attività - dicono i sindacati dei dipendenti non medici - la direzione ha deciso di attivare posti letto in più. Abbiamo caposala che non hanno ancora la conferma delle ferie. In particolare nell'area riabilitativa, la coordinatrice sta chiedendo di rinunciare ai giorni di congedo parentale per poter far andare in ferie altri colleghi. Non va meglio nell'area chirurgica, dove c'è un ampliamento della dotazione di oltre 50 posti. Verranno poi attivati otto nuovi posti letto a cardiologia al primo piano, saranno potenziate le degenze a fisiopatologia respiratoria e saranno mantenuti i letti di cardiochirurgia».

L'ORGANIZZAZIONE

L'Azienda ospedaliera fa sapere che le ferie saranno garantite a tutti i dipendenti come prevede la legge, e che l'area chirurgica è stata mantenuta anche d'estate per recuperare gli interventi non eseguiti durante il periodo di emergenza Coronavirus. La direzione specifica che non ci sarà nessuna chiusura dei reparti, ma solo contrazioni di posti letto e accorpamento di alcune funzioni. Nei mesi estivi non ci saranno modifiche alle terapie intensive e all'attività ambulatoriale, salvo lievi riorganizzazioni a seconda della disponibilità del personale impegnato anche nella gestione dei varchi. Per quanto riguarda le Chirurgie generali, rimane invariata la dotazione di posti letto della Clinica Chirurgica 1 e della Week Surgery al terzo piano del Policlinico. La Clinica Chirurgica 3 sale a 54 posti letto, con contestuale attivazione della sezione di chirurgia d'urgenza al sesto piano del Policlinico. Taglio di 16 posti letto, invece, al secondo piano del Monoblocco. Saranno ridimensionate anche le attività di Urologia, Chirurgia plastica, Chirurgia epatobiliare e rene-pancreas. Reumatologia e Dermatologia confluiranno in Medicina generale, Malattie del metabolismo nella Clinica medica 3, Endocrinologia nella Clinica medica 1 e Ipertensione in Clinica medica 5. Per quanto riguarda le piastre operatorie, è stata attivata una sala per le urgenze trapiantologiche dalle 8 alle 18 alla sala Tropea. Come la scorsa estate ci sarà una riduzione di posti letto in Chirurgia pediatrica.

LA RICHIESTA

«Infermieri, operatori socio sanitari, tecnici e amministrativi chiedono di essere riconosciuti per quel che valgono dicono Stivali, Pagliaro e Spada . Il personale della sanità chiede ferie, riposi, diritti e un risarcimento Covid per il lavoro extra, avendo raggiunto anche 14 ore no stop di turno. Tema fondamentale è l'adeguamento dei fondi contrattuali, ovvero la quota dello stipendio che comprende le indennità, le progressioni di carriera e i premi di merito. Ora non ci sono più scuse: serve lo sblocco delle risorse aggiuntive per l'adeguamento dei fondi. A Padova ci sono gli stipendi più bassi del Veneto, per Ulss 6 e Azienda servirebbero 10 milioni di euro». Ieri si è parlato anche di sicurezza, i sindacati chiedono maggiori controlli dell'area ospedaliera e un intervento mirato dei servizi sociali per la presa in carico dei senzatetto e delle persone con problemi di salute mentale. «Abbiamo chiesto un tavolo con Prefettura, Comune e Azienda ospedaliera - aggiungono i rappresentanti di Cgil Cisl e Uil -. Non bastano due vigilantes in più. Rimane ancora vivo il tema dei parcheggi. «Abbiamo chiesto un collegamento gratuito dal parcheggio vicino al Cus all'ospedale, con un bus navetta gratuito per i dipendenti».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA