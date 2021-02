LE CERIMONIE

VO' EUGANEO Ieri mattina il sindaco Martini ha piantato un ulivo alle porte del paese. Un albero forte, dalle radici salde. Simbolo di ricordo e insieme di speranza. Con lui c'erano alcuni dei famigliari delle vittime che sono state sette in paese: Adriano Trevisan, Renato Turetta, Andreina Santimaria, Franca Gomiero, Vanni Ambrosi, Giselda Toniolo e Ada Gagnolato. Ma a Vo' Euganeo, un anno fa, è stata piantata un'altra pianta, quella della resistenza. Nel corso del 2020 i sui abitanti hanno fatto tre campagne di tamponi voluti da Regione e Dipartimento di medicina molecolare dell'Università. Più un prelievo di sangue. C'era pure il piccolo Filippo, 4 anni, che ieri trotterellava con i genitori fuori dalla chiesa. Contenti? «Certo, siamo orgogliosi».

LA CRITICA

Eppure c'è ancora qualcuno che non ci crede. Ne ha parlato il prefetto di Padova, Renato Franceschelli ricordando le sensazioni di quel 21 febbraio. «Ci trovammo all'Uls di corsa quel giorno, tutti senza mascherina. Inconsapevoli. Oggi ci avrebbero sanzionato. Ma Vo' oggi dimostra quanto valga la collaborazione fra istituzioni. E mi fa rabbia pensare che a pochi chilometri da qui (a Conselve ndr) vada in scena una manifestazione anti vaccino. Ognuno ha l'obbligo di essere responsabile, non di avere posizioni stupidamente negative».

La prima cosa che ha fatto il sindaco è stata di collegarsi con Francesco Passerini, il suo omologo di Codogno. «Ci auguriamo fra un anno di festeggiare la fine di un incubo» si sono detti. Poi è toccato al presidente della Provincia Fabio Bui: «Solo con la fiducia nelle istituzioni e nella scienza ne usciremo». Dopo di lui il presidente della Croce rossa del Veneto, Francesco Bosa. «Ci avete permesso di mostrare cos'è il volontariato».

L'ECONOMIA

Il Comune ha celebrato il suo anno di Covid in un luogo simbolico, il museo del vino. I 600 milioni di euro del giro d'affari annuo sono scomparsi. Anche questo è un funerale da queste parti. Lo ha ricordato il presidente del Consorzio dei vini doc dei Colli, Marco Calaon con una sottolineatura particolare: «I giorni del ricordo sono pericolosi perché fanno dimenticare che anche in tutti gli altri bisognerebbe ricordare». Ad ascoltarlo anche il capitano Carmelo Recupero comandante della stazione dei carabinieri di Abano. E il maresciallo Donato Recupero comandante di Lozzo Atestino.

IL CUORE

Srotolato davanti al municipio c'è un cuore tricolore. Avvicinandosi si notano centinaia di cerchi all'uncinetto cuciti insieme. Lo hanno fatto le 14 volontarie della De Leo Fund: due mesi di lavoro, 26 chilometri di filo, 20 metri quadrati, come ha ricordato Diego De Leo. «Vogliamo portarlo per l'Italia, gemellarci con Codogno» riferiscono Luisa Paccagnella e Cristina De Leo.

L'ULIVO

L'ulivo invece è stato piantato con la collaborazione dei Lions rappresentati da Alessandro Menoncin presidente del Lions club Colli Euganei, Giovanni Nardelli vicegovernatore del distretto e Sandro Castellana. Alla cerimonia, dopo il silenzio intonato dalla sezione Alpini non parla Vanessa Trevisan, figlia di Adriano, prima vittima certificata del virus. Unica intervista concessa al Tg1. Parla invece Romeo Trevisan, un omonimo del padre che conosceva bene. «Tutte le sere andavo con loro alla Locanda. Giocavano a carte ma io facevo il tifo. Ci divertivamo a scherzare. Ci siamo contagiati tutti. Mi hanno portato in ospedale, avevo la febbre a 41. Ho passato due settimane da incubo, ce l'ho fatta».

Mauro Giacon

