La questura rinforzata nell'ex Bronx: via al progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTESAPADOVA Entro 7 anni la nuova questura verrà realizzata in via Anelli, con organici incrementati. Ad annunciarlo è stato ieri in Prefettura il capo della Polizia Franco Gabrielli. Con lui c'erano il sindaco Sergio Giordani, il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Dario Di Girolamo, il prefetto Renato Franceschelli e il questore Paolo Fassari. Tra gli ospiti tutta la giunta Giordani, a partire dall'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi che, ha lavorato all'operazione per conto del Comune, e il presidente della Provincia...