L'IMPRENDITORE

CAMPOSAMPIERO Un aiuto ai dipendenti in difficoltà. Una mano tesa in piena pandemia. Con la busta paga di aprile che i lavoratori percepiranno a maggio l'azienda Rizzato calzature anticiperà di due mesi al personale dipendente la 14esima mensilità perché i soldi della cassa integrazione in deroga devono ancora arrivare. Il titolare del negozio, Nicola Rizzato, originario di Arsego e a capo della società che vende calzature in undici punti vendita (di cui dieci in Veneto) e che vede il suo centro direzionale a Borgoricco, ha deciso di andare incontro ai suoi collaboratori anticipando gli otto dodicesimi della somma aggiuntiva prevista per il prossimo mese di luglio. Una scelta decisamente apprezzata.

Nicola, qual è la sua decisione?

«Al centinaio di dipendenti che risultano in forza dallo scorso luglio anticiperemo in busta paga i diritti acquisiti fino al 29 febbraio, in quanto dal 12 marzo i lavoratori sono entrati in cassa integrazione. Ai commessi e ai collaboratori assunti dopo il mese di luglio dello scorso anno saranno riconosciuti i ratei maturati dal momento dell'assunzione fino a febbraio 2020».

Com'è nata?

«Siamo tutti consapevoli del momento di difficoltà che ciascuno sta vivendo. Anche se non giustificati, i lunghi tempi della burocrazia per l'espletamento della pratica di cassa integrazione in deroga e quindi del relativo pagamento dell'Inps impongono da parte nostra un intervento concreto per andare incontro ai nostri collaboratori. Fortunatamente abbiamo della liquidità e quindi abbiamo pensato di fare cosa buona e giusta assecondare chi lavora al nostro fianco. I nostri lavoratori hanno apprezzato questa decisione dettata dal buon senso».

Avete già riaperto. I clienti come si comportano?

«In maniera molto disciplinata. Tutti indossano la mascherina e osservano le distanze. Non tutti hanno i guanti: glieli regaliamo noi perché senza dispositivi di sicurezza non si entra in negozio».

L'attività è ripresa tra incognite e incertezze.

«Il datore di lavoro è potenzialmente esposto dal punto di vista giudiziario se un dipendente viene contagiato nell'ambito lavorativo. Onestamente mi piacerebbe capire come si stabilisce che si sia infettato in azienda, ma questa è un'altra storia. Certo che con tale scure sulla testa le aperture diventano una roulette russa. Roba da non dormirci di notte. Pagano e rischiano sempre i soliti».

Come valuta l'aiuto del governo in questa terribile emergenza sanitaria?

«Tante promesse ma di aiuti concreti niente. Anzi di una cosa mi sono convinto: le banche non si fidano dello Stato e la conseguenza sarà che gli istituti di credito sosterranno solo le aziende che sono in grado di restituire i soldi. Il futuro sarà solo di aziende sane. Le piccole sono destinate a soffrire».

Luca Marin

