La protezione civile alla Sacra famiglia spenta dal blackout

PIAZZA NAPOLIPADOVA Cento famiglie in piazza Napoli, alla Sacra Famiglia, senza elettricità dalle 11 della mattina fino a tarda serata. Così arriva la protezione civile con le bottigliette d'acqua fresca e il sostegno morale dei volontari che hanno cercato di rasserenare tutti coloro che sono rimasti senza la possibilità di accendere aria condizionata o ventilatori in una delle giornate più calde di questa estate dei record. A far partire la macchina dei soccorsi è stato l'ex assessore Alain Luciani che racconta di essere stato chiamato...