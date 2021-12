LA PROTESTA

PADOVA «Sono schifato dall'atteggiamento che ha questa amministrazione comunale. Troveremo un candidato da sostenere alle prossime elezioni». Cristiano Fazzini, il leader di Veneto No Green Pass, ieri pomeriggio era infervorato. In piazzetta Sartori erano in 500 per l'ormai consueto appuntamento del sabato, in forma di sit-in dopo che le istituzioni cittadine hanno dato lo stop ai cortei. La pressione sul movimento contro il Green pass aumenta ogni settimana di più ma alcune centinaia restano irriducibili.

«La richiesta dei documenti, gli steward, le mascherine. Non ne possiamo più dice Fazzini Queste persone che sono in piazza sono cittadini come tutti gli altri. Non c'è ascolto, l'unico tentativo di dialogo che abbiamo avuto è caduto dietro un Green pass perché mi sono rifiutato di esibirlo».

Dopo un primo momento di tolleranza le istituzioni hanno stretto le maglie. Il sindaco Sergio Giordani, preoccupato per la risalita dei contagi, ha chiesto all'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) un'azione forte nei confronti delle manifestazioni No vax. Soprattutto alla luce del fatto che la polizia ha sanzionato diverse persone perché non utilizzavano la mascherina. E il prefetto Raffaele Grassi ha accolto l'appello di Giordani: nella direttiva al questore Antonio Sbordone ha dato indicazione di evitare i cortei in favore di manifestazioni statiche.

LA QUESTURA

Scatteranno tre sanzioni per chi non indossava la mascherina, gli altri ce l'avevano tutti. «L'attuale negativa evoluzione del quadro pandemico dichiara il questore impone una specifica valutazione su ciascuna manifestazione, in relazione al luogo, all'orario e alle modalità di svolgimento. L'intensa frequentazione del centro storico, in particolare nei pomeriggi del sabato, rende incompatibile lo svolgimento di cortei, durante i quali risulta peraltro difficoltoso controllare l'osservanza dell'obbligo di mascherina. La decisione che ho assunto in merito è fondata sulla necessità di contemperare il diritto di libera manifestazione con la tutela della salute, come espressamente previsto dall'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In tale ottica sarà valutato lo svolgimento di ogni altra manifestazione, anche di diversa natura».

LA VOLONTÁ

Una decisione che ha provocato una reazione precisa nei No pass. Reazione che prenderà una direzione politica. «Troveremo un candidato sindaco da sostenere alle prossime amministrative. Soprattutto a Padova visto come stanno andando le cose dice Fazzini Un candidato che non farà parte dei partiti che hanno governato fino ad ora. Non abbiamo ancora trovato un nome. Da luglio a oggi abbiamo fatto più di 30 manifestazioni in tutto il Veneto e non ci sono mai stati scontri, se c'era qualcuno che poteva creare disagi lo abbiamo allontanato. E il premio è chiudere sempre più? Stiamo esagerando, se chiudi me devi farlo anche con gli altri».

Per l'evento di ieri l'invito era di arrivare in mimetica, anfibi o vestiti di nero: Saremo un esercito, l'esercito che salverà il mondo» era il messaggio circolato sui social. Pochi hanno rispettato il dettame degli organizzatori ma diversi manifestanti avevano degli scudi con scritte come Polizia il tuo nemico non è qui, apri gli occhi.

L'APPELLO

Preoccupati per l'aumento dei contagi sono anche i residenti del gruppo Stop Degrado, che si concentrano molto anche sulla movida. «Continuiamo ad essere colpiti, malgrado innumerevoli proteste e segnalazioni, dalle conseguenze della movida dicono Chiediamo di rafforzare e garantire il rispetto effettivo delle norme di sicurezza nell'intera area del territorio comunale e in particolare in zone come Portello e piazze, visti i numerosi assembramenti di centinaia, a volte migliaia, di studenti e giovani senza alcun rispetto delle più elementari regole di prevenzione e di sicurezza». Molti chiedono l'obbligo di mascherina anche qui, come in centro.

Silvia Moranduzzo

