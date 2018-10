LA PROTESTA PADOVA Si sono ritrovati ieri sera di fronte a Palazzo Moroni i commercianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA Si sono ritrovati ieri sera di fronte a Palazzo Moroni i commercianti aderenti all'Acc, Associazione commercianti centro, per manifestare tutto il loro disagio per la situazione creata dalla raffica di spaccate - ieri si è registrato il colpo numero 33 - che sta funestando il commercio cittadino.Tra questi anche diversi esercenti colpiti negli ultimi due mesi dai ladri che, al di là del bottino arraffato spesso corrispondente a una manciata di euro, provocano agli esercizi pubblici danni per migliaia di euro. «Noi abbiamo...