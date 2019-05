LA PROTESTA PADOVA Primari ospedalieri del polo di via Giustiniani sul piede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAPADOVA Primari ospedalieri del polo di via Giustiniani sul piede di guerra. «Il disagio è tale che bisogna essere ciechi per non vederlo. Mai come in questi anni - dichiara l'angiologo Giampiero Avruscio, referente dell'Associazione nazionale primari ospedalieri - una professione come la nostra, uomini e donne che portano e sopportano il maggiore carico di lavoro per quantità e qualità, gravato da un elevatissimo rischio clinico, con esose assicurazioni, è stata ed è così maltrattata, demotivando medici e personale che non...