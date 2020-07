LA PROTESTA

PADOVA «Paese che vai, Tari che trovi». Si potrebbe sintetizzare così la situazione vissuta dalle aziende padovane, già travolte da un momento di grave difficoltà economica a causa dell'epidemia di Coronavirus. Confartigianato Imprese lancia un appello ai Comuni per chiedere una nuova governance per uniformare le tariffe della tassa relativa ai rifiuti.

LE DIFFICOLTÁ

«Gli 85 giorni di chiusura forzata delle nostre imprese hanno lasciato un segno profondo nell'economia del territorio dichiara il coordinatore dei presidenti mandamentali di Confartigianato Imprese Padova, Gianluca Dall'Aglio -. É il momento di pensare a una nuova intesa, i Comuni devono riorganizzare servizi e tariffe, con una visione del futuro, nell'interesse di tutti. La frammentazione delle decisioni che oggi vediamo costa cara alle imprese: serve un'armonizzazione dei piani finanziari delle diverse amministrazioni. Per fare impresa, oggi più che mai, servono certezze sui costi dei servizi». Il tema è stato affrontato ieri, durante un incontro, tra i presenti anche Tiziana Pettenuzzo e Simone Baruffa di Confartigianato. Un'azienda artigiana manifatturiera, ad esempio, con un capannone di 800 metri quadri che opera nel comune di Casale Di Scodosia paga mille euro l'anno, ma se operasse a Padova ne pagherebbe 2.900, se invece si trovasse a Montagnana dovrebbe sborsare 2.400 euro mentre a Camposampiero ne spenderebbe 2.600. Anche a breve distanza, le cifre possono cambiare completamente: ne sono un esempio i comuni nell'Aponense, dove in pochi chilometri si pagano tariffe completamente differenti.

LA RICHIESTA

«Gli amministratori locali devono affrontare una questione che oggi, in questa crisi, diventa strategica: condividere una visione comune spiega Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Padova-. Si potrebbe pensare, ad esempio, di affidarsi ad un unico fornitore di servizi per l'intera provincia? Abbiamo visto, in questi mesi, che i diversi approcci nella gestione della riduzione della Tari, già richiesta nei mesi scorsi dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente Arera, all'indomani della chiusura delle attività, ha visto risposte diverse. Ma le esigenze delle imprese sono le stesse a Cittadella, come a Montagnana». Già a giugno Confartigianato ha inviato una richiesta di riduzione della tariffa a seguito dell'emergenza Coronavirus, indirizzata al Consorzio Bacino Padova Uno, Padova Due e Padova Sud, Acegas Aps Amga, Etra e Gestione Ambiente Scarl. La richiesta, ora, è di portare avanti un tavolo tecnico per individuare un accordo assieme ai Comuni.

LA QUESTIONE

Altra questione al centro dell'attenzione del mondo dell'artigianato è il superbonus al 110% per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico degli edifici. Un'opportunità per rivitalizzare un comparto, quello dell'edilizia e impianti, che in provincia di Padova conta 12mila imprese. Gli artigiani sono favorevoli al provvedimento del Dl Rilancio, ma vogliono vederci chiaro: troppe incognite ancora, in mancanza delle norme attuative. Bocciato soprattutto il meccanismo di anticipo dello sconto in fattura, ma è vista con favore la possibilità di cedere il credito del cliente alle banche. Cna Padova ha condotto un'indagine su un campione di circa 150 imprese, intervistate attraverso un questionario online tra il 15 giugno e il 21 luglio. «Il Bonus per quanto ci riguarda è promosso - dichiara il presidente di Cna Luca Montagnin -. Tutto quello che serve per rilanciare la nostra economia, e il settore dell'edilizia in particolare, non può che essere ben visto. Anche perché negli ultimi anni il comparto è stato falcidiato dal rallentamento dell'economia, che ci ha fatto perdere il 17% delle imprese in 10 anni. Al governo chiediamo però chiarezza quanto prima soprattutto su tempi e modi di recupero dei crediti». La mancanza dei provvedimenti attuativi per rendere concrete le azioni del Superbonus 110% presenta ancora molte incognite e ciò si riflette sull'opinione generale del provvedimento, per cui 3 imprese su 10 non si esprimono né positivamente né negativamente, anche se in generale i favorevoli (45%) sono decisamente superiori ai contrari (25%).

