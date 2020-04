LA PROTESTA

PADOVA Non mollano. E continuano a sfoderare iniziative per far presente la drammaticità della situazione. Sono i commercianti e gli artigiani costretti all'inattività dal governo. Il presidente di Confartigianato Imprese Padova Roberto Boschetto e i presidenti delle Confartigianato provinciali del Veneto hanno scritto ai Prefetti. Registriamo un aumento della tensione sociale, fermo restando la priorità inderogabile di protezione della salute, non si stanno adottando le scelte più idonee a limitare il drammatico danno economico per il Paese.

Emerge con estrema chiarezza che il prolungarsi dell'incertezza stia creando problemi su diversi fronti che devono assolutamente essere presidiati e per quanto possibile disinnescati: c'è il tema dell'utilizzo illecito degli aiuti di stato, dell'usura e dell'introduzione di capitali illeciti nel tessuto economico lavaggio di denaro illecito ed il tema della sicurezza informatica. Chiediamo l'avvio di una fase in cui chi opera in sicurezza lo possa fare immediatamente. Artigiani in sicurezza è il nuovo progetto di Confartigianato Imprese Padova per aiutare le aziende ad affrontare la fase 2, offrendo loro tutti gli strumenti necessari, nel rispetto delle norme vigenti. L'associazione ha creato linee guida che coinvolgono quattro comparti: benessere, mobilità, manifatturiero, edilizia.

PARCHEGGI E TRAFFICO

«Tutte le proiezioni dicono che aumenterà il numero dei veicoli che entreranno nelle nostre città continua il presidente di Confcommercio Bertin per cui sarebbe sciocco che Padova non si preparasse, fin d'ora, a questa nuova modalità. Ed essere pronti significa approntare un piano parcheggi che aumenti sensibilmente il numero dei posteggi in modo così da offrire alla città la possibilità di essere viva, ovvero di poter accogliere le persone che, dopo mesi di stop, avranno voglia di ritornare a frequentare i nostri negozi. Vediamo di non aggiungere ad errore altri errori». Oggi alle 15 webinar gratuito sul tema ripartenza organizzato da Confcommercio Ascom. Iscrizione obbligatoria a questo link: https://bit.ly/2S3vlUt

L'ACI

Sulla stessa linea Luigino Baldan, presidente dell'Automobile Club Padova. «L'avvio della Fase2 prevede una riduzione inevitabile del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ai momenti pre crisi, con una capacità di trasporto delle persone che oscillerà, a seconda delle stime, fra il 30 e il 50% in meno. Come cittadini apprezziamo gli sforzi di favorire la mobilità ciclabile all'interno dei comuni ma l'automobile resterà uno strumento privilegiato. Ridurre ancora di più gli spazi di accesso o addirittura la larghezza delle carreggiate significa colpire arbitrariamente ampie fasce di lavoratori e famiglie, già messi in difficoltà dalle inevitabili conseguenze del lockdown. Chiediamo rispetto e garanzie per gli automobilisti, sia per quanto riguarda l'accesso alle città e al capoluogo della nostra provincia, sia per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi dei parcheggi, che potrebbero eventualmente anche essere rivisti in questa fase di ripartenza».

CONFESERCENTI

Ieri si è tenuta un'urgente riunione in videoconferenza tra il presidente Nicola Rossi ed i presidenti delle principali categorie economiche aderenti a Confesercenti (province di Padova e Vicenza). «Ripartire dal 4 maggio si può e si deve: dobbiamo superare la fase in cui nascondiamo il virus per imparare invece a conviverci. Queste le parole di apertura del presidente Confesercenti del Veneto Centrale, Nicola Rossi. Siamo sicuri che non sarà facile e semplice ma le imprese Venete sono pronte. Negozi, esercenti, ristoratori, albergatori, ambulanti, rappresentanti ed agenti, agenzie di viaggi, benzinai, studi, barbieri e parrucchiere, centri estetici e di benessere, piccole imprese servizio alle persone: lo diciamo a gran voce, possiamo e dobbiamo riaprire non in base all'attività che svolgiamo ma in base al livello di sicurezza sanitaria che siamo in grado di garantire».

M.G.

