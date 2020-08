LA PROTESTA

PADOVA «No alla creazione di una nuova area con limite di velocità di 30 chilometri all'ora in via Guicciardini, all'Arcella». A esprimere contrarietà verso il provvedimento annunciato in questi giorni dall'amministrazione, mirato a promuovere la sicurezza stradale per pedoni e ciclisti, Andrea Rossi, esponente di Area Civica per Sergio Giordani Sindaco. «Ritengo questa ulteriore restrizione, che interessa le vie ricomprese all'interno del quadrante delimitato a nord da via Da Murano e a sud da via Minio, nel concreto non efficace e poco utile, e molti cittadini del quartiere 2 si sono interrogati sull'utilità di un simile provvedimento osserva quest'ultimo - Su queste vie esiste già un limite ribassato a 40 chilometri orari, e non mi risulta siano mai successi incidenti nel presente e nel recente passato. Certo, se non ci sono i controlli, a che serve ribassare ulteriormente la velocità a 30 chilometri all'ora, con l'unico effetto di ridurre ulteriormente il passaggio di mezzi e persone, a tutto danno dei negozi che ancora tenacemente resistono?».

E prosegue: «Se il problema è il transito sostenuto di veicoli in via Guicciardini, che dopo l'apertura del tratto di via Vianello è di fatto diventata una strada di attraversamento est-ovest e viavai preferenziale di ingresso nei rioni San Bellino, SS. Trinità e Prima Arcella, allora si devono prevedere degli interventi strutturali di scoraggiamento al transito di auto, come ostacoli, restringimenti e passaggi pedonali, e non punitivi per gli automobilisti. A tal proposito, ricordo che la bretella via Vianello venne fortemente osteggiata dai cittadini, ma ebbe l'effetto di ridurre il traffico sulle vie Nizza, Curzola e Zara, in ingresso da Padova ovest».

I RESIDENTI

Sulla questione dei 30 all'ora in zona Guicciardini, interviene anche Roberto Castagnetti, che per anni ha gestito un'attività commerciale nella zona. «Trovo che questa sia un'iniziativa inutile osserva - dal momento che le strade dell'Arcella sono strette, per cui già, abitualmente, vengono percorse dai veicoli a basse velocità».

Un altro residente dell'Arcella, Andrea Gentilin, commenta: «Imporre il limite di 30 all'ora su un'arteria importante come via Guicciardini, punto di attraversamento fondamentale del quartiere 2, che collega la tangenziale con via Plebiscito, equivarrebbe a penalizzare il trasporto privato». E aggiunge: «Per migliorare la circolazione e la sicurezza sulle strade, serve piuttosto potenziare e rendere più efficiente il trasporto pubblico, ad esempio riprendendo in considerazione il progetto di Circolare Arcella, sperimentato un paio d'anni e poi abbandonato, attraverso un percorso partecipato coi cittadini per valutare assieme l'utilità di percorsi e fermate dei bus».

Opinione condivisa da Rossi: «E' necessario puntare su un trasporto pubblico efficiente: l'idea di fondo che l'automobile o lo scooter debbano restare in garage è suggestiva, personalmente la condivido, ma in ogni caso ciò presuppone un sistema di trasporto pubblico efficiente e capillare, che ad oggi non esiste in città conclude l'esponente di Area civica - A tal proposito ricordo che fu lo stesso assessore alla Mobilità, Andrea Ragona, a suo tempo presidente di Busitalia Veneto, a cancellare la Circolare Arcella, dopo soli quattro mesi di sperimentazione, e la promessa di rivedere il progetto. L'incontro sulla Circolare Arcella il quartiere 2 lo sta ancora aspettando, così come, sul limite dei 30 chilometri orari, ritengo sia auspicabile un confronto con la Consulta Arcella, confronto che risulta non essere mai avvenuto».

Isabella Scalabrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

