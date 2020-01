LA PROTESTA

PADOVA Mancanza di pianificazione, mancanza di motivazioni e penalizzazioni economiche. Sono tanti i tasti su cui batte da mesi l'Anaao Assomed, associazione sindacale dirigenti ospedalieri, che fin da subito si è opposta all'operazione di trasferimento scelta dalla Regione. Basta entrare al Sant'Antonio e imbattersi nelle due grandi bacheca sindacali, colme di comunicati di protesta, per percepire il malumore che continua a covare all'interno dell'ospedale. Comunicati tutt'ora al centro di un caso. «Nel periodo dal 21 al 24 dicembre ignoti hanno manomesso le bacheche sindacali dell'ospedale Sant'Antonio con rimozione di tutti i comunicati e i materiali informativi inerenti il trasferimento dell'ospedale Sant'Antonio - denuncia infatti pubblicamente il sindacato -. Si tratta di una condotta che ha leso gravemente i diritti sindacali dei lavoratori. Evidentemente a qualcuno il nostro democratico dissenso dà fastidio». I comunicati sono tornati al loro posto, ma la situazione è bollente.

LE CRITICHE

L'Anaao rappresenta il 36% dei medici di via Facciolati e negli ultimi messi ha spesso alzato la voce con il segretario aziendale Mirko Schipilliti e con il segretario regionale Adriano Benazzato. «Verrà fortemente indebolita l'assistenza di bassa e media complessità perché l'Azienda universitaria ha come sua missione l'alta e l'altissima specialità - tuona Schipilliti -. Continuano a dirci che l'assistenza migliorerà, ma noi temiamo che non sarà affatto così. Quasi il 50% dei ricoveri nel Sant'Antonio è di persone con più di 75 anni: si tratta di pazienti per i quali il percorso assistenziale non si conclude in ospedale ma è strettamente connesso con i servizi di assistenza territoriali, anche questi peculiari dell'Usl e non dell'Azienda universitaria. Un aspetto che rileva per tutti i servizi territoriali, in particolare per le demenze e il decadimento cognitivo».

I DIPENDENTI

L'altro punto di scontro riguarda i contratti dei lavoratori. «Non sono state date garanzie sufficienti per i lavoratori - prosegue il segretario aziendale -. Gli stipendi sono composti da una parte fissa e da una parte variabile. In Azienda la componente variabile è inferiore e possiamo stimare una penalizzazione di circa duemila euro lordi all'anno. C'è anche un problema legato alla carriera: finendo sotto l'ala dell'Università cambieranno le prospettive per i medici ospedalieri. Chi lavora al Sant'Antonio ha fatto il concorso per lavorare nell'Usl, il che implica una scelta. Non vogliamo finire a fare i tappabuchi degli altri. Il caso Sant'Antonio - insiste Schipilliti - rappresenta il fallimento totale di una politica sanitaria irragionevole con la voluta mortificazione delle relazioni sindacali e coi lavoratori, calpestate con illogica arroganza. Ovviamente nessuno di noi vuole passare di là per coprire le loro carenze di personale. Lo ripeto: non siamo tappabuchi».

