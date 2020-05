LA PROTESTA

PADOVA La ripartenza? Caotica sul versante del trasporto pubblico. Così afferma il Comitato no rotaie Voltabarozzo che da ormai da oltre un biennio si batte contro il progetto dell'amministrazione di realizzare la linea Sir 3, il metrobus che collegherà la stazione a Voltabarozzo. «Lo scorso lunedì hanno riaperto alcune attività commerciali anche a Padova e le persone, con le dovute precauzioni emergenziali, dopo due mesi di inattività hanno raggiunto i luoghi di lavoro. Un disastro annunciato: mi risultano molti autobus con problemi di sovraffollamento, orari non modificati, persone lasciate a terra, nessuna comunicazione preventiva e nessuna programmazione, oltre a un potenziale pericolo di contagio degli autisti - ha affermato la portavoce del Comitato Liliana Gori -. Riesce difficile credere che in due mesi di blocco totale non si sia pensato come ripartire e come organizzarsi, nonostante l'obbligatoria sanificazione dei mezzi: possibile che non sia sorto il dubbio che con più di 20 persone su un bus da 12 metri non si riesce a compensare la richiesta? Non è stato attuato a priori un piano B?». Il giorno successivo tutti hanno letto le dichiarazioni del vicesindaco Arturo Lorenzoni e del presidente di BusItalia Andrea Ragona che si sono scusati con i cittadini, ha continuato la portavoce, e sentito le promesse relative alla messa in campo di più corse e più controlli. «Dichiarazioni nelle quali hanno anche ammesso che il trasporto pubblico cittadino non può contare sul tram, oramai fermo da due mesi e che forse non ripartirà il prossimo inizio di giugno - ha chiuso Gori - e su questa situazione vogliamo aprire una parentesi: stiamo parlando dello stesso mezzo, tanto decantato da Lorenzoni, col quale si è impuntato per fare un'ulteriore linea Voltabarozzo-Stazione con l'alibi della comodità, velocità e capienza? Talmente indispensabile che in questo periodo di necessità non viaggia. Forse, prevedibilmente, non è economicamente conveniente farlo correre? Perché costa, non garantisce le distanze di sicurezza all'interno e perché risulta antieconomico farlo viaggiare con circa 20 persone? Lorenzoni valuti».

Luisa Morbiato

