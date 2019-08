LA PROTESTA PADOVA La protesta si trasforma in corteo. Manifestazione non autorizzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA La protesta si trasforma in corteo. Manifestazione non autorizzata davanti all'Ater: così la Digos denuncia tre persone. A finire nei guai sono Paolo Benvegnù e Giuseppe Palomb,a rispettivamente segretario regionale e provinciale di Rifondazione Comunista, e Luca Dall'Agnol, Adl Cobas. Mercoledì Rifondazione Comunista, Sportello Meticcio e altre sigle hanno organizzato in via Raggio di Sole la protesta contro la legge regionale sugli alloggi popolari.Dopo il presidio regolarmente autorizzato di fronte agli uffici Ater, i...