LA PROTESTA PADOVA In Fiera sono attese oltre 120 mila visitatori, e poi ci sono

LA PROTESTAPADOVA In Fiera sono attese oltre 120 mila visitatori, e poi ci sono anche le mostre su Belzoni e Van Gogh. Ma proprio questa mattina scatta lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di base Cub Sgb, Sì-Cobas e Usi Cit, Adl Cobas e Sgb e la città rischia la paralisi, in particolar modo alla Stanga. Busitalia oggi non potrà garantire il sevizio dalle 8.30 alle 12.29 e della 15.30 fino a fine servizio, per quel che riguarda il trasporto urbano e le linee Colli. Passando all'extraurbano invece, le corse saranno a rischio dalle...