PADOVA Giornata di mobilitazione ieri per gli studenti medi, che hanno inscenato dei flash mob in diverse ore e punti della città. Una protesta culminata nel pomeriggio con l'occupazione dell'ex Provveditorato di via Sanmicheli da parte di qualche decina di giovani. L'indice è stato puntato contro la decisione per quanto riguarda il Veneto di far ripartire le lezioni in presenza più tardi rispetto a quanto stabilitp dal governo, cioè il primo febbraio prossimo.

Di fronte alla stazione ferroviaria, scelta in quanto «punto nevralgico del trasporto pubblico», si sono dati appuntamento gli aderenti al Coordinamento Studenti Medi. «Chiediamo di rientrare a scuola in sicurezza - hanno detto i giovani che manifestavano - e pensavamo al nodo dei trasporti. Ma il governatore del Veneto ha stabilito che si riprenderà con le lezioni in presenza solo a inizio febbraio. Secondo noi il rientro in sicurezza è possibile ma crediamo che manchi la volontà politica di mettere al centro la scuola».

«Anche l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che la scuola è un luogo più sicuro di altri - sottolinea la portavoce Stella Salis - Chiediamo quindi che vengano raddoppiati gli spazi, trovandoli in tutti gli edifici dismessi che ci sono. E che si assumano più insegnanti e personale, cin il vantaggio oltretutto di eliminare il precariato. Serve poi investire in sicurezza sul trasporto pubblico, aumentando il numero dei mezzi in corrispondenza degli orari di entrata ed uscita dalle scuole. Infine secondo noi si deve tornare alle lezioni in presenza, perchè la didattica a distanza ha fatto aumentare la dispersione scolastica, anche perchè ha tagliato fuori chi non ha i mezzi per seguirla».

Alla manifestazione hanno aderito diverse realtà cittadine, tra queste il sindacato Adl Cobas. «Siamo qui perché il trasporto pubblico è in sofferenza - ha ribadito il sindacalista del trasporto Stefano Pieretti - e invece di incrementare il servizio, BusItalia ha pensato solo a risparmiare. Serve garantire la sicurezza degli utenti, ma anche dei lavoratori: BusItalia faccia i tamponi a tutti i dipendenti».

Nel pomeriggio il Coordinamento ha occupato lo stabile di via San Micheli, che un tempo ospitava il Provveditorato agli studi. Un'azione messa in atto per ribadire che «tornare a scuola in presenza deve essere una priorità assoluta». I giovani per tutto il pomeriggio hanno tenuto lezioni alternative e approfondimenti sulle questioni ambientali e sulla violenza di genere. La Rete degli Studenti Medi ha organizzato un flash mob anche in piazza dei Signori e affisso uno striscione sulla Loggia della Gran Guardia.

«Ci siamo mobilitati perchè troviamo assurdo che la priorità della nostra Regione sia tenere aperte le chiese ed i centri commerciali, piuttosto che le scuole superiori. Non ci sono stati sufficienti interventi relativamente a trasporti, spazi e tamponi per personale e studenti - afferma Danilo Amedei, coordinatore della Rete - Guardando ai contagi rileviamo che il Veneto non ha avuto un'organizzazione virtuosa. Ora la scarsa pianificazione e la noncuranza nei confronti dei giovani non può pesare ancora sulle spalle di migliaia di studenti e docenti».

Mobilitato anche il Fronte della gioventù comunista, che ha manifestato di fronte all'Itt Marconi. «Rivendichiamo un rientro a scuola con misure di sicurezza che in questo momento sono inesistenti - dichiara Simon Vial, responsabile scuola del Fgc - Per le aziende e i settori produttivi si è subito deciso che si sarebbe fatto tutto il possibile per tenerli aperti, nonostante il mese di novembre sia stato quello con il più alto numero di morti dall'inizio della pandemia. Mentre invece le scuole rimangono chiuse senza prospettive per quanto riguarda il diritto allo studio in un quadro generale di sicurezza. Scenderemo in piazza il 29 gennaio, in occasione dello sciopero generale dei lavoratori indetto dal SI-Cobas». La manifestazione è stata monitorata dalla Digos. Verranno visionati filmati per verificare se siamo state violate le norme anti covid.

