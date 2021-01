LA PROTESTA

PADOVA Dai colori della vita al nero del nulla. Un tappeto è steso di fronte alla Prefettura: ad una delle estremità è vivace, dipinto con i colori dell'arcobaleno. L'altra è nera. Un simbolo di morte quello che ieri mattina è stato posto in piazza Antenore da Ascom e Appe. Un simbolo di ciò che era prima del Covid e ciò che stiamo vivendo adesso.

SIMBOLO

Al rintocco delle 11 di ieri mattina alcuni rappresentanti dei diversi settori del commercio sfilano sul tappeto, in una metaforica discesa dai colori al nero, dal lavoro prima della pandemia ai problemi derivati all'economia dal coronavirus. E arrivano di fronte a un tavolino. È perfettamente apparecchiato: piatti, bicchieri, tovaglioli e posate sono al loro posto. C'è qualcosa, tuttavia, che manca, che stona nel complesso. Non ci sono le sedie.

«È un simbolo questo tavolino, un simbolo del disagio che stiamo vivendo dice il segretario di Appe, Filippo Segato È apparecchiato come se dovesse ospitare dei clienti ma non abbiamo messo le sedie, a rappresentazione della condizione in cui stiamo lavorando adesso: l'asporto, questo sistema tanto declamato dalla politica che non ci salva per nulla, come ripetiamo da mesi. Mancano le sedie perché i pubblici esercizi vivono di servizio, non di consegne a domicilio. La nostra categoria si è auto-imposta dei limiti e li ha rispettati, abbiamo fatto investimenti. E finchè eravamo aperti i contagi non salivano. Sono saliti alla fine di settembre, ma siamo sempre noi quelli additati di essere la causa di tutti i mali».

QUINDICIMILA

Tra Padova e provincia lavorano 15 mila persone nei pubblici esercizi: quello che chiedono ora i commercianti, con il simbolismo del tappeto nero e del tavolino senza sedie, «è di sopravvivere, non tanto di guadagnare sottolinea Segato Per i nostri collaboratori e le nostre famiglie».

Presente e scuro in volto, parzialmente coperto dalla doppia mascherina, chirurgica e di stoffa, è Patrizio Bertin, presidente di Ascom Padova e Veneto: «Sono furibondo esclama Abbiamo raggiunto il fondo, le nostre imprese sono morte. Conosciamo la situazione sanitaria, non siamo dei pazzi, ma non capisco come certe situazioni possano essere tollerate e altre no. Il 20 per cento delle imprese ha chiuso e se i nostri ministri sono così bravi a fare il nostro mestiere che vengano qui a insegnarcelo perché noi non sappiamo più cosa fare. È dura per noi ma, lo prometto, sarà dura anche per loro».

ISTITUZIONI

Assiste alla manifestazione anche l'assessore al Commercio Antonio Bressa, che promette di fare tutto ciò che si può per venire incontro ai lavoratori che arrancano. «Tutte le istituzioni devono essere presenti perché queste persone tengono sulle loro spalle il peso economico della pandemia dice Quando si sale di livello scattano i ristori e ora che siamo in fascia arancione dovrebbero arrivare ma gli imprenditori hanno bisogno di sapere quando arriveranno e in che quantità arriveranno. L'anno scorso siamo riusciti a mettere a bilancio 4 milioni e 700 mila euro tra esenzioni e riduzioni, anche grazie a risorse arrivate da Roma, per dare una mano ai commercianti e quest'anno cercheremo di fare lo stesso».

Ad unirsi al coro, categorie che si sono sentite messe da parte più di altre, come i titolari di discoteche o coloro che lavorano nel settore fieristico e dei matrimoni. «Siamo chiusi dal 23 febbraio, ormai è quasi un anno riferisce Andrea Massaggia, imprenditore nel settore delle discoteche I ristori sono arrivati ma solo in primavera, poi più nulla. Non si può andare avanti così».

LA POLITICA

Sul tema interviene anche la politica, come il senatore in quota Udc, Antonio De Poli: «Sono in arrivo nuove restrizioni che debbono essere accompagnate da indennizzi veloci e adeguati. E, invece, come al solito assistiamo al solito copione: prima i sacrifici, poi chissà quando gli aiuti, comunque insufficienti. Che fine ha fatto il decreto Ristori cinque? Il Governo porti in Parlamento il nuovo scostamento di bilancio, passo indispensabile per procedere con il nuovo decreto ristori».

Silvia Moranduzzo

