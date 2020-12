LA PROTESTA

PADOVA Continua la protesta degli studenti contro la didattica a distanza. Ieri i ragazzi hanno manifestato davanti all'Istituto Da Vinci, seguendo le lezioni in telematica in segno di dissenso. Così, a Padova come nelle città principali del Veneto, i ragazzi e le ragazze della Rete degli Studenti Medi, collaborando Priorità alla Scuola, chiedono a gran voce un ritorno tra i banchi pianificato e sicuro, muovendo in tal modo profonde critiche all'operato del Ministero e della Regione riguardo alla pianificazione e alla gestione delle tematiche scolastiche.

«Il nostro messaggio questa volta vuole essere ancor più forte e significativo - dichiara Danilo Amedei - finalmente torna in ballo la discussione su un possibile ritorno a scuola, siamo felici ma non soddisfatti. Non vogliamo che si cada in errore: questo è il momento per rilanciare e concretizzare un'idea di scuola veramente a misura di ogni studente e studentessa, che non risulti opprimente alimentando il già preoccupante dato di abbandono scolastico nella nostra regione e nel nostro Paese. L'abbiamo spiegato nel dettaglio in una lettera, inviata alla Regione, che vede riassunti i temi principali su cui è necessario si ponga l'attenzione di politici e media».

Ieri pomeriggio è andato in scena un altro flash mob studentesco, organizzato dal coordinamento studenti medi e dal collettivo universitario Spam, davanti a Intesa San Paolo in piazza Cavour nel giorno dei 5 anni dagli accordi di Parigi sul clima. Si è tenuta giovedì invece l'undicesima edizione di Pmi Day, organizzata dalla Piccola Industria di Assindustria Venetocentro: 4 imprese di Padova e Treviso hanno aperto le loro porte virtuali a 800 studenti e insegnanti di 19 istituti tecnici e professionali, licei e centri di formazione professionale di Padova e Treviso.

Elisa Fais

