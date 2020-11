IL PRESIDIO

PADOVA Sono le quattro di pomeriggio quando una settantina di persone si raduna di fronte alla sede di Azienda Zero in Corso del Popolo. Per la maggior parte sono appartenenti al centro sociale Pedro ma ci sono anche Stefano Ferro, consigliere comunale di Coalizione civica, e alcuni esponenti di altri collettivi della regione. A vigilare 40 poliziotti e 20 carabinieri. «Non hanno fatto altro che tagliare il sistema sanitario dicono i manifestanti E 30 anni di politiche liberiste hanno prodotto Azienda zero, che rappresenta un sistema improntato sulla massima efficienza con il minimo utilizzo di risorse. Non esiste un'altra regione con un tale accentramento della sanità e questo è ciò che ha voluto l'attuale governatore Luca Zaia. Azienda zero è un suo prodotto, una sua invenzione. Ma le cure sono un diritto di tutti, la sanità non può essere un'impresa».

Alcuni manifestanti vestiti con delle tute bianche attaccano dei cartelli alla vetrata con scritto «I medici non sono tutelati» o «Meno 25 per cento di posti letto in terapia intensiva». Verso le 16.30 la sorpresa: «Ora andiamo in ospedale a ringraziare il personale sanitario e a portare loro la nostra solidarietà per tutto ciò che stanno vivendo». Via al corteo non autorizzato, quindi, con i poliziotti del Reparto mobile in tenuta antisommossa in testa e i carabinieri in coda. Da Corso del Popolo il gruppo passa per piazza Eremitani e in via Cassan cammina a fianco dei tavoli dove diversi giovani stanno prendendo un aperitivo anticipato. Poi la svolta su via Altinate, tra gli sguardi curiosi di passanti e negozianti che escono sulla soglia dei negozi per vedere questo corteo che grida «Il profitto ci fa ammalare». Una volta arrivati alla chiesa di Santa Sofia il corteo svolta a destra per entrare nel borgo e dopo aver percorso via Cesare Battisti si ferma all'entrata dell'ospedale. Un piccolo gruppo entra con uno striscione, mentre gli altri attendono fuori: non è il caso di creare assembramenti in ospedale e si continua a ripetere di mantenere il distanziamento. «Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori ospedalieri, mai più eroi. Reddito e cure per tutti» reca lo striscione che viene attaccato alla balaustra della passerella che conduce all'entrata del monoblocco, sopra il pronto soccorso.

Un'altra manifestazione è prevista per questa sera. Dalle 19 in piazza Cavour ci sarà il movimento Veneto Risorgi, chiamato a raccolta dall'indipendentista Roberto Agirmo.

Silvia Moranduzzo

