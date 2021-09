Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPADOVA I No pass del mondo della scuola hanno chiesto un tavolo di confronto al provveditore Roberto Natale. Tavolo che molto probabilmente non ci sarà. Nella mattinata di ieri una quarantina di persone si è radunata in via Cave, sotto le finestre del Provveditorato. Docenti, personale scolastico, studenti universitari, simpatizzanti, tutti contrari all'obbligo di Green pass. Presenti anche le forze dell'ordine per...