PADOVA Vicinanza e auguri di rapida guarigione ai due ragazzi feriti dal pioppo mentre festeggiavano una laurea al Parco dei Faggi di Voltaborozzo. Arriva dal Comitato sorto a tutela dello storico giardino. «I ragazzi sono stati curati al pronto soccorso ed ora il Comune dovrà rispondere dell'accaduto - dice la portavoce Carmen Ruzzon - in più di 150 di vita del parco non è mai accaduto che un albero fosse abbattuto dal vento ma, le potature, le capitozzature e l'abbattimento di 22 alberi hanno reso fragile e instabile l'intero parco». Si chiede come siano state effettuate verifiche e manutenzioni delle piante anche il Comitato No rotaie Voltabarozzo, a fianco e supporto dei Comitati che si occupano del verde, domandandosi preoccupato se con la stessa superficialità sono stati fatti i carotaggi in vista della realizzazione del Sir3.

Commenta da ex assessore all'Ambiente il consigliere leghista Alain Luciani. «Non è giustificabile quanto dichiarato dall'amministrazione perché anche un'analisi fatta solo con il resistografo avrebbe evidenziato il marciume del colletto pioppo - afferma Luciani - I lavori fin qui fatti, hanno ridotto il parco in condizioni pessime. Ho già predisposto un accesso agli Atti del Comune e una volta acquisiti, presenterò un esposto alla Procura».

Sulla tragedia sfiorata interviene il consigliere comunale 5 Stelle Giacomo Cusumano. «L'amministrazione ascolti le associazioni del territorio che hanno il mio massimo appoggio, che conoscono il Parco - dice Cusumano - e se ne occupano da tempo con amore e competenza».

