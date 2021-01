LA MOBILITAZIONE

VIGODARZERE (L.Lev.) Anche il sindaco di Vigodarzere, e deputato, Adolfo Zordan, appoggia e sostiene la mobilitazione spontanea #iovengoconte, lanciata da Stefano Zampieri, titolare del wine bar e ristorante Al Vigorantino, per chiedere al governo due anni di fiscalità bianca «per non chiudere per sempre perché ormai i ristori non servono e non bastano più». Zampieri ha chiamato a raccolta colleghi baristi e ristoratori, ma anche tanti titolari di palestre e piscine, venditori ambulanti, operatori del mondo dello spettacolo e tante altre categorie messe in crisi dal primo blocco di marzo e aprile e minacciati dalle conseguenze del blocco degli ultimi mesi.

«Appena sarà possibile raggiungere Roma, noi partiamo - dice Zampieri - Abbiamo a disposizione quattro pullman che prevediamo partiranno l'11 febbraio dal capolinea del tram di Pontevigodarzere in direzione di piazza Montecitorio, a Roma. I nostri ministri hanno bisogno di una bella tirata d'orecchi, come facevano i nostri nonni quando dovevano sgridarci. Il problema dei mancati ristori riguarda tutti, perciò chi vuole aderire, e salire in macchina con me o in pullman, lo aspetto. Da soli non facciamo nulla, l'unione fa la forza, da sempre. Non c'è alcuna intenzione di fare azioni di forza, ma solo di metterci insieme e di andare a manifestare, in modo pacifico, rispettoso e ordinato, il nostro malessere e i nostri timori per questa situazione che ci sta uccidendo. Non si può più contare sui ristori e dobbiamo poter riprendere a lavorare e ci deve essere concesso di non pagare le tasse per i prossimi due anni, altrimenti non ci riprendiamo più. Siamo contenti che il sindaco appoggi la nostra iniziativa e, in qualità di deputato, coinvolga fin da subito il Parlamento».

#iovengoconte arriva a pochi giorni dalla protesta disobbediente di #ioapro, che secondo Zampieri non è servita a nulla. «Pieno e assoluto appoggio a questa iniziativa ha detto il sindaco Zordan - I nostri negozi, i nostri artigiani non possono chiudere. Confermo quindi che li aspetto tutti a Roma e quel giorno sarò presente in piazza con loro. Anche noi come Lega sollecitiamo da tempo il governo perché aiuti concretamente le partite Iva penalizzate. Tutti loro hanno diritto di lavorare e anche di chiedere aiuti. Se lunedì saremo in zona gialla mi auguro che ci siano delle riaperture perché hanno bisogno di lavorare e noi dobbiamo sostenerle: dobbiamo fare tutti la nostra parte ma senza abbassare la guardia perché il virus c'è e continua a girare. A questa iniziativa c'è il pieno appoggio anche del mio partito».

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA