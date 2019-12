LA PROSPETTIVA

PADOVA «Sistemare il conservatorio e partire con l'auditorium. Costi quel che costi devo riuscire. Mi turba moltissimo sapere che sono in situazione di degrado 800 studenti e 70 professori. E una cosa che Padova non può permettersi. Credo a quello che ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Messina e nel professor Gilberto Muraro presidente di Fondazione Cariparo. La Fondazione ha fatto delle promesse, sono convinto che sistemeremo tutto entro i primi tre mesi dell'anno. Ne sto parlando con loro. Perché i sondaggi cambiano rapidamente se non fai le cose».

LA TRATTATIVA

Sergio Giordani ieri non si è tirato indietro e anzi il ruggito del leone l'ha tirato fuori per una scuola. Quella di musica. Perchè un conto è portare i grandi artisti a Padova ma abbandonare i giovani che fanno musica e con la musica possono magari fuggire da certe compagnie, è scandaloso. Con questo semplice passaggio Giordani ci ha informato di due cose. La prima è che si continua a considerare l'ex tesoreria della Cassa di Risparmio, in piazza Eremitani, come luogo ideale. Perchè era emersa la possibilità che saltando il triangolo virtuoso fra gli enti che doveva portare a questa soluzione, si virasse da un'altra parte. La seconda è che Fondazione e Intesa non hanno gettato la spugna.

IL TRIANGOLO

Per capire bene però bisogna fare un passo indietro. Palazzo Foscarini, ex tesoreria della banca, dà su piazza Eremitani. É chiuso da anni e l'istituto ha tentato più volte di venderlo senza riuscirci. A bilancio il suo valore è di 14 milioni. Per sbloccare la situazione il triangolo prevedeva che la Fondazione mettesse in mano al Comune i 14 milioni. Con questi soldi palazzo Moroni lo avrebbe acquistato dalla banca. Che poi avrebbe investito i 16 milioni necessari per la ristrutturazione, usufruendo dell'Art bonus, lo sconto fiscale dello stato per i mecenati della cultura. La Fondazione però, pensando che anche il suo gesto fosse paragonabile a uno dei quattro tipi di donazione previsti dall'Art bonus, ha interpellato l'Agenzia della Entrate per capire se avesse potuto usufruire anch'essa del credito d'imposta del 65 per cento sulle tasse che paga in generale. Quindi arrivando a pagare 4,9 milioni al posto di 14. La risposta è stata negativa in quanto la sua operazione non aveva le caratteristiche specifiche dell'Art bonus somigliando più a un'operazione finanziaria. L'Art bonus in fatti si applica sul restauro di un bene che è già pubblico, non su un bene che dev'essere acquistato dal pubblico.

Si potrebbe far valutare di nuovo il palazzo ma Intesa non intende verificare e dunque svalutare, per ovvie ragioni, il suo capitale. Nemmeno pensando che parte del valore perso potrebbe essere recuperato dalle entrate dell'Art bonus. Inoltre la banca è quotata in Borsa soggetta a controlli Consob e non intende toccare i propri valori immobiliari.

IL PERICOLO

Intanto il Conservatorio è in una situazione sempre più critica. Il Pollini, da 50 anni è nella sede provvisoria di via Eremitani 18, con 800 studenti e 71 docenti è un orfano eccellente. Il palazzo che lo ospita è del Comune. Le manutenzioni le fa la Provincia che ha sempre meno fondi, ma è in supplenza del Ministero della cultura a cui la scuola è affiliata. In un edificio dove se si suona il pianoforte balla il pavimento, dove piove dentro, il linoleum del pavimento è staccato e bisogna stare attenti a non cadere. Spazi non ce ne sono, si sfrutta anche la sala caldaia soprannominata aula tubi. E dove si insegna, al primo o al secondo piano, se si superano i 30 allievi si è sopra la tonnellata e mezzo di carico consentita. Oggi ci sono 19 aule, ne mancano una quarantina.

