LA PROPOSTAPADOVA Ormai è un chiodo fisso, ma del resto ne va della sopravvivenza. Spostare più in là nella notte l'orario del cosiddetto coprifuoco è un'esigenza improrogabile per le categorie. Proprio ieri il segretario dell'Appe faceva due esempi: i locali di piazza di Signori che fatturano il 50 per cento della giornata dopo le 22 e i ristoranti dei Colli che devono costringere i clienti ad alzarsi alle 21, quando nessuno ne ha...