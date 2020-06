LA PROPOSTA

PADOVA «I plateatici di piazza dei Signori potrebbero trovare posto tanto in via Fiume quanto in via San Clemente». L'assessore al Commercio Antonio Bressa accoglie con soddisfazione la suggestione lanciata l'altro ieri dal Soprintendente Fabrizio Magani che ha proposto di pedonalizzare almeno una delle due strade laterali della piazza per posizionarci sedie e tavolini. Una prospettiva che, però, non sembra convincere l'Appe: «Meglio spostare il mercato in piazza Capitaniato».

L'APPOGGIO

Partiamo dall'assessore. «Ho trovato molto interessante la proposta di Magani ha scandito ieri l'esponente Dem Il soprintendente ipotizza di destinare ai plateatici solo una delle due strade. Io mi spingerei anche oltre e vorrei lavorare a un progetto che prevede la pedonalizzazione tanto di via San Clemente, quanto di via Fiume. In questo modo, per l'attraversamento della piazza si utilizzerebbe solamente via Dante. Non solo. Si riuscirebbe a liberare quasi totalmente dai tavolini la piazza. Tavolini che potrebbero rimanere anche quando ci sono le bancarelle. Ovvero ciò che non avviene oggi». «Chiaramente la mia è solamente un'ipotesi ha aggiunto Bressa mi rendo perfettamente conto che le esigenze di chi vive e lavora in piazza sono le più disparate. Dovrò anche confrontarmi con il settore Mobilità per capire se, dal punto di vista viabilistico, la cosa è fattibile. In tutti i casi, credo sia interessante lavorare a una prospettiva di questo genere».

IL NODO

Una prospettiva che non sembra convincere per nulla il segretario dell'Appe Filippo Segato. «Per carità, siamo pronti a confrontaci su tutto ha esordito l'esponente dell'associazione di categoria che rappresenta baristi e ristoratori detto questo, gli esercenti che lavorano sulla piazza sono assolutamente contrari alla pedonalizzazione di una sola strada perché si creerebbe una disparità di trattamento tra i vari locali». «Nel caso in cui si volesse lavorare sull'ipotesi di chiusura di entrambe le arterie, se ne potrebbe discutere ha aggiunto Detto questo, però, l'impressione è quella che questa uscita abbia solo una finalità: spostare l'attenzione dai ricorsi presentati dai locali che si trovano sul lato della Gran Guardia. Locali che, dal prossimo autunno, vedranno il dimezzamento dei loro plateatici». «A questo punto, vogliamo fare anche noi la nostra proposta ha concluso Segato Dal momento che i banchi in piazza sono sempre meno, perché non ipotizzare il loro spostamento in piazza Capitanato? In questo modo, i tavolini in piazza dei Signori potrebbero rimanere dalla mattina alla sera. Esattamente quello che accade nelle principali piazze dei centri storici italiani». Ora resta da capire se l'ipotesi messa in campo da Bressa si potrà concretizzare o meno.

LE RICHIESTE

Nel frattempo, è boom di richieste per le concessioni dei nuovi plateatici anti Covid. «Sì, effettivamente, le domande presentate sono state tantissime ha spiegato l'altro giorno proprio l'assessore al Commercio In un mese, infatti, sono arrivare 242 domande e, di queste, 182 sono già state evase». Solamente 32 sono state, invece, quelle respinte per motivi di natura tecnica. Le richieste sono arrivare soprattutto dal centro storico e dalle aree limitrofe al cuore della città. Tra ampliamenti dei plateatici già esistenti e richieste ex novo, in piazza delle Erbe a rivolgersi al Comune sono stati 11 locali, in piazza Dei Frutti 9 e 13 in piazza dei Signori. Calcolando che, complessivamente, i pubblici esercizi presenti in città sono 1200, si può tranquillamente affermare che un locale su 5 ha deciso di cogliere al volo l'opzione messa in campo dalla giunta Giordani. Ad approfittare della disponibilità del Comune sono stati, dunque, veramente in tanti. A battere tutti sul tempo, già a fine maggio, è stato il ristorante Ai Navigli di riviera Tiso da Camposanpiero che ha piazzato, dove fino a poco tempo prima si poteva parcheggiare, tavolini, sedie e qualche pianta.

Alberto Rodighiero

