LA PROPOSTACITTADELLA Telecamere di ultima generazione in 3D con un particolare programma in grado di identificare le persone e contarle, quando entrano ed escono da un'area delimitata nella quale è stato stabilito preventivamente il massimo di presenze in contemporanea. A ideare il sistema è l'imprenditore cittadellese Matteo Morosin, 42 anni. Permette di rendere molto più semplice il lavoro degli addetti alla sicurezza e di avere sempre...