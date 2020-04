Due veneti entrano a fare parte della commissione per le scuole voluta dal ministro Lucia Azzolina. Sono la professoressa Daniela Lucangeli, docente ordinaria di Psicologia dell'Educazione e dello Sviluppo dell'Università di Padova, e Arduino Salatin, presidente dell'Istituto nazionale salesiano di ricerca educativa di Venezia. Una presenza del territorio veneto per cui esprime grande soddisfazione il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui. «In loro - afferma - riponiamo la speranza che finalmente le esigenze dei bambini e dei ragazzi trovino la risposta che meritano pur nella necessità di rispettare le regole di salute pubblica che questa emergenza sta imponendo». Gli fa eco il suo vice, Vincenzo Gottardo. «È un grandissimo onore per Padova, che la professoressa Daniela Lucangeli, ordinario in Psicologia dell'educazione e dello sviluppo all'Università di Padova, faccia parte della commissione straordinaria chiamata a studiare un piano nazionale per la riapertura delle scuole. Buon lavoro prof!!». La Provincia per competenza diretta gestisce 46 istituti scolastici superiori tra la città e il territorio provinciale. «Ripartire senza la scuola segnerebbe un confine di non ritorno tra la nostra generazione e quella che verrà - afferma Bui - I genitori, i ragazzi, gli insegnanti si aspettano risposte concrete. Hanno accettato la chiusura delle aule, degli asili, dei luoghi di istruzione di ogni ordine e grado con grande senso di responsabilità. Tuttavia, man mano che calano i numeri legati all'emergenza sanitaria e si apre la necessità di disegnare una fase 2, arriva il momento di ridefinire anche le priorità. La salute prima di tutto, ma insieme all'economia e ai posti di lavoro deve viaggiare di pari passo anche tutto il sistema scolastico».

