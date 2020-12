LA DENUNCIA

CITTADELLA Cammina tra gli ampi spazi della sua storica azienda dove sono immagazzinate tendostrutture modulari di vario tipo. Alcune sono state posizionate in sedi ospedaliere e centri tamponi drive in. Sono una piccolissima parte. Sì perchè dal marzo scorso l'attività di produzione e noleggio si è praticamente fermata a causa dello stop di eventi e manifestazioni. C'era la fila per prenotare le pur numerose attrezzature della Extend di Cittadella, azienda leader nel settore delle tendostrutture modulari, dal classico gazebo a realizzazioni per eventi speciali. Fondata un quarto di secolo fa, frutto dell'esperienza e della laboriosità della famiglia Tosetto. Il titolare Emilio Tosetto qualche giorno fa è letteralmente trasalito alla notizia appresa dal commissario all'emergenza Domenico Arcuri che ha lanciato il progetto L'Italia rinasce con un fiore, firmato beneficamente dall'archistar Stefano Boeri. Si tratta di una proposta di strutture a forma di fiore, la primula, posizionate in piazze, parcheggi e altri spazi del territorio, dove vaccinare i cittadini.

GAZEBO INATTIVI

Nulla di personale contro il commissario, l'architetto e la vaccinazione, sia chiaro, ma quello che Tosetto non riesce a concepire, è il perchè di questa spesa. «Ci sono migliaia di gazebo chiusi e fermi da marzo 2020 nei magazzini della mia ma anche di tutte le aziende del settore - afferma - e che fanno? Chiedono che vengano costruite, con i soldi pubblici, delle nuove strutture, che non troveranno poi nessun altro utilizzo, in un momento in cui non riescono neanche a dare ristori equi a tutte le persone, continuando così a tenere immobili le nostre aziende e a far morire 570 mila addetti ai lavori».

Non parla solo per sè Tosetto. Da poco più di un mese ha aderito ad una nuovissima associazione, la Feu, acronimo di Filiera Eventi Unita. Associazione a tutela di un settore completamente dimenticato dal Governo: quello degli eventi. Vale il 2,5% del Pil nazionale, un indotto di 65 miliardi di euro per l'Italia intera e che quest'anno hanno subito un crollo del fatturato rispetto al 2019 dell'87% per un valore pari a 45,5 miliardi di euro.

LO SPRECO

Il sodalizio no profit conta già 900 associati, 4400 iscritti al gruppo Facebook, 1800 aziende di settore attive, 25 referenti di categoria tra le quali anche quella del signor Tosetto. Adriano Ceccotti, presidente di Feu: «L'associazione chiede equi sostegni al governo senza distinzione di codici Ateco. In Feu le imprese di tensostrutture, sono 75, che con il loro materiale chiuso nei magazzini potrebbero coprire almeno 1,5 milioni di metri quadrati e che non sono stati presi assolutamente in considerazione per l'iniziativa».

I COSTI

«Da una nostra stima interna spiega Yuri Bricherasio referente della categoria tensostrutture e gazebo per Feu - essendo un progetto personalizzato ogni primula costerà dai 70 mila ai 100 mila euro». Se il commissario all'emergenza ha parlato di 300 punti di somministrazione arrivando a 1500 gazebo nella fase massima, il costo per gli italiani sarà, stando ai conti fatti da Bricherasio, di 150 milioni di euro. «Nessuna delle nostre aziende ad oggi è stata chiamata né per un preventivo, né per partecipare ad una gara d'appalto, né tantomeno per regalare il frutto del loro ingegno usando le parole di Arcuri - affinché gli italiani possano vaccinarsi, chiude Bricherasio. «Perché non spendono questi soldi per gli ospedali - conclude Tosetto - utilizzandone diversamente molti meno per noleggiare piuttosto materiali già esistenti e ristorare il settore?»

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

