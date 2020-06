LA RICORRENZA

PADOVA Un pellegrinaggio dal cielo, dunque, ha sostituito la tradizionale processione, fatta sempre da migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo, caratterizzando ieri la giornata dedicata a Sant'Antonio. L'idea di benedire dall'alto la gente e i luoghi messi maggiormente a dura prova dalla pandemia è stata del rettore Padre Olivero Svanera, che ieri intorno a mezzogiorno si è presentato all'aeroporto Allegri, accompagnato da Padre Egidio Canil e don Alberto Albertini, e portando con sé il busto dorato che rappresenta il Taumaturgo e la lanterna in vetro: entrambe custodiscono una piccola teca con all'interno una ex massa corporis, come si dice in gergo, cioè un pezzo del corpo del Santo.

Il corteo aereo, trasmesso in diretta da Rete Veneto e sul sito della basilica, è stato possibile grazie alla collaborazione dell'Esercito che ha messo a disposizione il velivolo NH90, su cui, assieme a padre Svanera ha viaggiato anche Elisabetta Casellati, presidente del Senato. L'itinerario è stato predisposto dallo stesso rettore: dopo il decollo c'è stato l'atterraggio davanti all'ospedale di Schiavonia, con l'accoglienza di medici e infermieri, oltre che del direttore dell'Ulss Domenico Scibetta, il quale si è commosso fino alle lacrime, ricordando l'impegno profuso all'interno del nosocomio, trasformato nel primo centro anti Covid.

«Un grande grazie - ha commentato il rettore - è il momento di benedirvi tutti», ha detto rivolgendosi a medici e infermieri. «Questo è stato l'ospedale simbolo durante la pandemia - qui c'è stato il primo decesso e qui oggi ho portato Antonio, che anche lui ha sofferto e combattuto». «Pensando al patrono di Padova - ha detto invece il direttore dell'Ulss6 Domenico Scibetta - mi è venuta in mente la parabola del Buon samaritano che si adopera per il prossimo. E lo stesso ha fatto, e fa ancora oggi Sant'Antonio che si prende cura di noi. Il mio grazie va a lui ma anche a tutti nostri dipendenti che hanno lavorato con il massimo impegno, un enorme sacrifico e tanta competenza mettendo sempre il malato al primo posto durante l'emergenza».

L'elicottero poco prima si era fermato sopra a Sant'Elena, dove Protezione civile, parrocchia e circolo Noi avevano preparato la scritta Sant'Antonio prega per noi ed esposto un grande tricolore, con le firme dei bambini: il centro estense sarebbe stato fuori rotta, ma gli abitanti hanno chiesto espressamente la benedizione.

Un'altra tappa è stata poi Merlara, dove c'era stata un'ecatombe di anziani uccisi dal virus, e dove invece ieri i nonni della casa di riposo Scarmignan hanno salutato il mezzo militare con il busto di Sant'Antonio da un grande cortile, mentre alcuni fedeli si sono riuniti sul sagrato della chiesa, sventolando fazzoletti bianchi, mentre un altro gruppo di ragazzini dal campo di calcio hanno fatto volare alcuni palloncini bianchi.

A Vo', invece, un nutrito gruppo di cittadini si è dato appuntamento al campo sportivo e si è posizionato in maniera da comporre il nome del paese dove si erano registrati i primi due casi di contagio: pure qui il velivolo si è soffermato e padre Svanera ha impartito la benedizione con la lanterna. Dall'ex cluster il mezzo dell'esercito si è diretto a Camposampiero, luogo simbolo della vita antoniana: la gente era affacciata alle finestre e ha salutato sbracciandosi il busto dorato del Santo che si vedeva dal portellone lasciato appositamente aperto. «Antonio oggi torna a Camposampiero», ha commentato il rettore durante la diretta.

E dal centro dell'Alta il volo è proseguito poi sopra al capoluogo e precisamente sopra a un altro luogo antoniano: l'Arcella, dove Sant'Antonio inizialmente era stato anche sepolto, prima del trasferimento in Basilica. Poi un'ultima tappa, due ore dopo il decollo proprio sopra quest'ultima e l'invocazione al Santo del rettore dopo l'ultima benedizione dall'alto: «Veglia su case, famiglie, scuole, Università e ospedali. Assisti i giovani, i poveri e gli immigrati».

La sorpresa è arrivata nel primo pomeriggio, quando nessuno si aspettava, data le limitazioni anti contagio che hanno impedito lo svolgimento del corteo, che dalla basilica uscisse la statua processuale. Invece il rettore ha voluto mantenere questo appuntamento, anche se ridotto al minimo i fedeli, però, quando hanno visto la grande statua comparire hanno applaudito calorosamente.

A metà pomeriggio l'ultimo impegno ufficiale, con la messa delle 17 a cui sono intervenuti oltre alla Casellati anche sindaco Giordani, al vice Lorenzoni, al prefetto Renato Franceschelli, anche alcuni parlamentari tra cui De Poli, Ostellari e Toffanin. Ed è stato il primo cittadino a pronunciare le parole conclusive dall'altare. «Per la prima volta la città non può accogliere le decine di migliaia di pellegrini che ogni anno raggiungono Padova per pregare sulla tomba del Santo. Quest'anno quindi la Basilica non trabocca di fedeli, per le rigide misure di sicurezza che il virus ci costringe a rispettare. Questa emergenza non è solo una questione sanitaria e di salute pubblica, ma una situazione che ci costringe a rileggere la struttura del nostro modello sociale e a riflettere sui suoi limiti. Il nostro modello sociale ed economico si è dimostrato terribilmente fragile davanti al virus. Gli effetti si vedranno purtroppo per molto tempo. Per esempio dobbiamo pensare a un nuovo modello di assistenza per gli anziani favorendo il fatto che rimangano a casa. Inoltre, la pandemia ha fatto emergere la difficoltà che abbiamo ad occuparci di bambini e ragazzi. Infine una riflessione approfondita va fatta sul mondo del lavoro che ha evidenziato diverse disuguaglianze alle quali bisognerà porre rimedio. Le persone e le famiglie in difficoltà sono purtroppo aumentate e per noi deve essere prioritario l'obiettivo di dare loro un aiuto e di non lasciare nessuno indietro. Sono riflessioni a cui dare adesso delle risposte è difficile ma non possiamo limitarci a sperare che tutto passi e che si torni come prima, perchè non sarà così in ogni caso. Abbiamo il dovere di fare in modo che il futuro della nostra comunità sia migliore di oggi grazie a quello che noi abbiamo capito in questi mesi. Per fortuna accanto ai problemi abbiamo anche delle esperienze positive come quelle delle donne e degli uomini della Sanità che hanno lavorato con impegno e con rischi personali. Non finirò mai di ringraziarli e sono felice che i frati minori abbiano pensato a una speciale benedizione a loro dedicata con la statua del Santo».

«Antonio era uomo di studio e riflessione, ma anche di azione e se vivesse nei nostri tempi alla preghiera e alla parola, affiancherebbe iniziative concrete per dare gambe alle proprie idee. Facciamo il messaggio proposto da lui, un messaggio universale perché parla di quei valori etici e morali che sono alla base della nostra civiltà e che talvolta noi tendiamo a dimenticare».

Nicoletta Cozza

(ha collaborato

Maria Elena Pattaro)

