PADOVA Task force dell'Ulss ancora al lavoro per risolvere l'attacco hacker che ha messo in ginocchio la sanità padovana. «Sono in corso le indagini, ci hanno chiesto un riscatto ma noi non pagheremo. Mi auguro che, nel giro di giorni e non di mesi, si riattivi l'intero sistema», annuncia il direttore generale Paolo Fortuna.

È' passata una settimana da quando l'Ulss 6, nel cuore della notte, è finita sotto assedio dei pirati informatici. Da quel momento in poi sono andati in tilt i laboratori analisi, le prenotazioni ai Cup, le registrazioni dei pazienti, le radiologie, il contact tracing dei positivi e, più in generale, tutti i servizi che prevedono l'utilizzo di pc e piattaforme digitali. Le infrastrutture informatiche dell'Ulss 6 sono state invase da un ransomware, un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. In pratica, i file vengono cifrati e solo la chiave in possesso dell'attaccante può sbloccarli e riportarli in chiaro.

«Questa effrazione ha coinvolto anche l'infrastruttura aziendale, l'architettura, ovvero le parti alte del pensiero informatico dell'Ulss 6 spiega il dg Fortuna -. L'attacco è durato un'ora e mezza. In via preventiva, gli informatici hanno risposto bloccando tutto e staccando la spina con l'esterno. Altrimenti, c'era il rischio di perdere i dati e che il malware si diffondesse ulteriormente nel sistema. Gli esperti in cybersecurity ora si stanno occupando di bonificare il sistema. Inoltre, ci siamo dotati di porzioni di infrastruttura nuova, libera da virus, sulla quale stiamo implementando banche dati. Accanto a questo, stiamo procedendo a bonifica delle singole macchine: un'operazione che richiede molto tempo. Nel momento in cui si riaccende il sistema, infatti, ogni pc deve essere pulito altrimenti il rischio è che venga compromesso nuovamente l'intero sistema».

Il mega database sembra non sia stato colpito dai pirati informatici, l'Euganea è in attesa della certificazione da Oracle Corporation (una multinazionale del settore informatico, con sede nella Silicon Valley). Sulla possibile fuoriuscita di dati sensibili, la direzione dell'azienda socio-sanitaria non si sbilancia, essendo area oggetto d'indagine. Per gestire l'emergenza informatica tutte le attività Ulss 6 sono state classificate su tre livelli d'importanza, in modo da dare priorità ai servizi trasversali. «Saranno sbloccate per prime tutte le attività di diagnostica che supportano servizi di emergenza e di reparto spiega il direttore sanitario Aldo Mariotto -. Come i laboratori, le radiologie, l'anatomia patologica, l'approvvigionamento sangue, la predisposizione di farmaci oncologici e il Cup. Nel frattempo, abbiamo salvaguardato i servizi non procrastinabili con sostituti cartacei. In pronto soccorso si è lavorato con carta e penna, come 30 anni fa. Visto che gli schermi erano fuori uso, i medici hanno fatto l'andirivieni tra radiologia e sala operatoria. Tutti stanno dando il massimo, man mano che gli applicativi saranno ripristinati ne daremo notizia».

Al momento sono chiusi tutti i punti prelievo dell'Euganea, ma sono aperti i punti tampone per i test antigenici rapidi di ultima generazione. «Le riattivazioni dei punti prelievo saranno puntiformi chiarisce Fortuna - Riapriranno i più grandi per primi, dopo essere stati sottoposti a bonifica da parte della nostra task force di informatici. Ricordo che i punti tampone sono aperti e lavorano secondo le indicazioni regionali, se possibile offriamo il test rapido. Nel caso del tampone molecolare, il campione viene reindirizzato ad altre aziende per l'analisi». Prossimamente anche le forze armate daranno il loro contributo, affiancando i sanitari nei punti di screening Covid. A causa del blocco informatico, è andato in sofferenza pure il sistema di tracciamento Covid. Il Dipartimento di Prevenzione ha rilevato i casi positivi con carta e penna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



