LA PREVENZIONE

PADOVA Parte il conto alla rovescia per la campagna vaccinale contro l'influenza, pronta a diventare un'arma in più contro il coronavirus. In provincia di Padova sono in arrivo 234 mila dosi gratuite destinate alle categorie a rischio, più del doppio rispetto alla stagione precedente. Da venerdì scattano le prenotazioni attraverso app e sito web nei cinque distretti dell'Ulss 6 Euganea e da lunedì si inizia con le vaccinazioni a bambini, adulti e anziani. Sarà possibile farne richiesta anche negli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia.

La campagna vaccinale è stata presentata ieri durante la diretta Facebook trasmessa da via Scrovegni. «La stagione autunnale di quest'anno è diversa da tutte le altre sottolinea il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta - ci aspettiamo la circolazione contemporanea dei virus influenzali e del Covid-19, con una parziale sovrapposizione dei sintomi trattandosi in tutti i casi di virus respiratori. Ben si comprende l'importanza di sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale: la strategia regionale spinge sulla più ampia copertura possibile. Quanto maggiore sarà il numero delle persone, e in particolare dei soggetti a rischio che aderiranno alla vaccinazione antinfluenzale, tanto maggiore sarà l'immunità di gregge. Le vaccinazioni hanno cambiato la storia della medicina e della sanità pubblica. Vaccinarsi è un dovere etico, una responsabilità civica».

LE CATEGORIE

La somministrazione è gratuita per le cosiddette categorie di popolazione fragile, malati cronici e anziani. Per la stagione influenzale 2020-2021 il Veneto ha previsto l'estensione della raccomandazione al vaccino già a partire dai 60 anni, finora la gratuità era prevista a partire dai 65. Per quanto riguarda i più piccoli, la vaccinazione è raccomandata nella fascia di età 6 mesi-6 anni anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica.

«Tutti coloro che soffrono di patologie, dal diabete alle malattie oncologiche afferma la dottoressa Lorena Gottardello del Dipartimento di Prevenzione - non devono avere paura perché questo vaccino è stato creato apposta per loro. Il vaccino è consigliato anche a coloro che seguono persone fragili, quindi tutte le badanti e i familiari che prestano assistenza ad anziani o disabili. Vaccinare sé stessi significa anche proteggere coloro che ci stanno vicino».

L'AUMENTO

Saranno disponibili 283.564 dosi di vaccino, 102.564 in più rispetto all'anno scorso (181 mila le dosi acquistate nel 2019), con un incremento del 56%. Il vaccino viene somministrato negli ambulatori del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia, oppure nei cinque distretti dell'Ulss 6 Euganea, previa prenotazione obbligatoria. Per evitare assembramenti, l'accesso avviene esclusivamente con prenotazione mediante le applicazioni web Cloud e Zerocoda (aulss6.veneto.it). La distribuzione dei vaccini è già partita dal 5 ottobre: hanno aderito tutti i 579 medici di medicina generale della provincia di Padova e 90 su 103 pediatri.

Il vaccino antinfluenzale sarà effettuato anche agli ospiti delle case di riposo, dove ad oggi si contano solo due casi di positività al Covid. Sarà poi offerto al personale medico e sanitario negli ospedali e nelle strutture di assistenza, oltre che alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e così via. «Per noi è un'esperienza nuova ricorda Ivana Simoncello, responsabile del Dipartimento di Prevenzione -. E' una campagna vaccinale diversa dal punto di vista organizzativo, dovendo garantire distanze sociali negli ambulatori per ridurre assembramenti. Chiedo comprensione nell'ipotesi che si verifichi qualche criticità. Raccomando a tutti gli utenti che accederanno ai nostri servizi di attenersi alle raccomandazioni». Sono operative 16 sedi vaccinali sia per bambini che per adulti, tutte all'interno dei cinque distretti, mattino e pomeriggio, sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato). C'è anche la campagna di comunicazione social su Facebook e Instagram «Non basta una mano, serve il tuo braccio».

Elisa Fais

