LA PRESENTAZIONE

PADOVA «Sono un direttore generale di lungo corso», esordisce. Prima Adria, poi Chioggia, per otto anni Venezia. Giuseppe Dal Ben, da due giorni al timone dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, da manager scafato qual è, sa bene da dove far partire il discorso una volta insediato nel suo ufficio al primo piano della palazzina direzionale di via Giustiniani. «La voglia di dare a Padova nel più breve tempo possibile un nuovo ospedale emerge fin d'ora»: è questo il primo punto della agenda Dal Ben.

LE GARE

«La precedente governance ha fatto un grande lavoro conclusosi con l'approvazione del piano di prefattibilità: per aprile l'intenzione è di procedere alla gara europea per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura del nuovo polo che, ricordo essere in 4 fasi: da subito - argomenta il direttore generale - affronteremo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un valore di 4 milioni 200mila euro, la seconda fase prevede il progetto definitivo per 10 milioni 860mila, quindi il progetto esecutivo per 7 milioni 344mila, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza per altri 13 milioni».

In totale una mastodontica operazione da 35 milioni e mezzo. Calendarizzata entro la fine del mese prossimo la gara per l'incarico del progetto fattibilità tecnica ed economica (fase 1), tutto verrà monitorato dall'occhio attento dell'Autorità nazionale anticorruzione: è stata infatti avanzata all'Anac la richiesta d'attivazione del protocollo di vigilanza sulla regolarità dell'iter.

PEDIATRIA

Secondo punto in agenda: la nuova Pediatria. «Anche qui è stato fatto un ottimo percorso, partito con lo studio fattibilità nel 2017 e completato con la consegna del progetto esecutivo il 24 dicembre scorso. Adesso procederemo alla verifica e alla validazione del progetto, da concludere entro due mesi. I tempi sono stretti, stiamo cercando di velocizzare per quanto possibile. Dopodichè - continua Dal Ben - il progetto esecutivo potrà essere messo in gara».

Il percorso verrà seguito con «attenzione e determinazione, per non perdere neanche un minuto sul cronoprogramma». La Pediatra è un'opera che va «attenzionata dal punto di vista archeologico», in collaborazione con la Soprintendenza. «Siamo abituati al detto/fatto ma di percorsi amministrativi così complessi vanno rispettate le diverse fasi e questo richiede tempo». Ma, giura Dal Ben, non ci saranno momenti nè di scollamento nè di rilassamento.

IL VIRUS

Notizie per nulla buone sul fronte Coronavirus. «Stanno aumentando le positività ai tamponi, sia molecolari che rapidi, e ci preoccupano molto gli accessi al pronto soccorso: ieri (lunedì, ndr) su 243 totali, se ne sono registrati 33 riconducibili al Covid, accessi che aumentano di giorno in giorno e riportano al periodo marzo-aprile dell'anno scorso... E dal pronto soccorso si passa a ricovero, prima in area non critica, poi in terapia intensiva». I dati: dei 58 posti letto attivi di Malattie infettive, 51 sono occupati da Covid. E' stato aperto il sesto piano del Monoblocco e su 10 posti letto, 9 sono di Coronavirus. In area semintensiva i 17 letti sono full, la Rianimazione centrale è in via di completa riconversione per Covid, quella del quinto piano Policlinico ha 10 assistiti Covid su 11.

«Chiamiamola recrudescenza, chiamiamola terza ondata o terza fase: sicuramente verranno evidenziate le cause, se si tratta delle varianti o meno, certo è che noi siamo un ospedale flessibile, che dà risposte, nessuno sarà lasciato per strada, siamo un'organizzazione forte, strutturata». La presenza del virus tra noi sta tornando importante, per questo Dal Ben lancia l'ennesimo appello: attenzione ai comportamenti, lavaggio mani, uso mascherina, evitare assembramenti. «Aiutateci, e fatelo capire a chi vi sta attorno che solamente sviluppando un grande senso civico a livello di comunità riusciremo a limitare la presenza del virus».

LE VACCINAZIONI

Capitolo vaccinazione del personale sanitario: somministrate 7428 prime dosi e completati 4110 interi cicli; sono in programma altre 3269 seconde dosi, che nel giro qualche giorno verranno somministrate. Adesione: 80%, in pratica quattro operatori su cinque. Il piano di sviluppo del vaccino anti-Covid prevede che venga offerto anche al personale dedito alla ristorazione e alle pulizie, e - novità - a una quota di pazienti: saranno vaccinati i trapiantati, gli oncoematologici e gli ultraottantenni ricoverati in ospedale. «Il momento è sicuramente particolare, la pandemia sta catturando l'attenzione quasi totale, ma gli obiettivi che mi sono posto nell'assumere questa direzione ruotano tutti attorno a uno, grande: porre attenzione alla persona, alla comunità, il lavoro di noi sanitari è una missione, un servizio, a volte siamo molto bravi a curare le persone, un po' meno nell'approccio, nella relazione».

Un inciso Dal Ben lo dedica ai piccoli diabetici, trecento quelli seguiti a Padova, buttando acqua sul fuoco di una polemica accesa dalle opposizioni in Consiglio regionale: «Non sono affatto dimenticati, la diabetologia pediatrica non è a rischio». Infine una promessa: «La mia porta è chiaramente aperta a tutti coloro che hanno necessità, volontà, voglia, di chiedere e conoscere come si sta lavorando in questa Azienda».

Federica Cappellato

