LA PREPARAZIONE

PADOVA L'allestimento del primo nuovo seggio, fuori dalle scuole, si è concluso ieri mattina. Sarà a Casa San Leonardo, in via dei Colli, invece che all'interno del plesso Arcobaleno, dove i ragazzi e le ragazze potranno continuare a fare regolarmente lezione, visto che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno in un altro sito. E adesso la medesima operazione verrà effettuata anche altrove, considerato che complessivamente saranno 11 le sezioni elettorali che dovranno traslocare: 2 dalla Mameli, ancora 2 dalla San Camillo, 4 dalla Manin e 3 dall'Arcobaleno, per un totale di circa 12 mila elettori che verranno spostati. E contemporaneamente è stato predisposto un piano dettagliato per la sanificazioni dei locali, prima e dopo alle operazioni di voto, che vede il Comune impegnato in prima linea.

A spiegare come si svolgeranno è Francesca Benciolini, che a Palazzo Moroni è assessore ai Servizi Demografici e al Provveditorato. «I seggi - ha sottolineato - saranno tutti sanificati domani, sabato, dopo le prime operazioni che vedranno scrutatori e presidenti presenti nelle sedi elettorali, e poi una seconda volta lunedì, al termine delle operazioni di voto».

«Inoltre - ha aggiunto - trasferendone alcune in siti che non sono edifici scolastici è stato più agevole organizzare per tempo tutte le operazioni necessarie al voto, che in questa occasione prevedono proprio una minuziosa sanificazione degli spazi per scongiurare la possibilità di contagi. Sono molto orgogliosa, quindi, di questo lavoro, che rappresenta un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione e che sarà, secondo il nostro programma, solo il primo passo per spostare in futuro quanti più seggi possibile fuori dalle scuole. E le prossime volte prenderemo in considerazione pure le situazioni di promiscuità, cioè con gli istituti aperti, ma dove si continuerà a fare lezione, anche se in concomitanza all'interno dei plessi saranno presenti le urne. Intanto siamo riusciti a ottenere il risultato di poter affrontare le operazioni inerenti il voto di domenica e di lunedì in sicurezza, e con disagi minimi per la cittadinanza».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA