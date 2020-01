LA PREOCCUPAZIONE

STANGHELLA A soli 4 anni, la figlioletta di Samira e Mohamed si trova al centro di un dramma familiare terribile. Da 75 giorni la sua mamma è scomparsa nel nulla. Il suo papà, unico indagato per l'omicidio di Samira, è sparito dal 1 gennaio scorso senza nemmeno salutarla. Lei piange, chiede dove sono finiti i suoi genitori.

«Le diciamo che sono andati a lavorare, che tornano presto spiegano i parenti Poi la distraiamo con i giochi. Ma quanto potrà durare?». Martedì la piccola riprenderà a frequentare la scuola materna di Stanghella, dopo la lunga pausa per le vacanze natalizie. I volontari della comunità La fede di Solesino si sono offerti di accompagnarla a scuola ogni mattina. Poi, all'ora di uscita, andranno a prendere nonna Malika e insieme recupereranno la piccolina. Piccoli pezzi di normalità per una vita che è stata stravolta.

Anche i servizi sociali continuano a monitorare la situazione. Il loro impegno per garantire il benessere della piccola è pressoché quotidiano. L'amministrazione Moscardi si è subito attivata anche a seguito della notifica di sfratto: l'alloggio in cui viveva la famiglia Barbri è di proprietà dell'ex datore di lavoro di Mohamed. E per la bimba la casa è rimasta l'unico punto fermo in un quadro in continua evoluzione. La piccola è affezionata ai vicini di casa. Gioca felice con i nipotini dei dirimpettai, gli stessi che lo scorso 21 ottobre avevano visto per ultimi Samira, alla quale avevano consegnato dei vestitini per la figlioletta.

In queste ore, del resto, la bambina sta ricevendo moltissime attenzioni e doni, ma l'attende un lungo percorso in cui dovrà essere seguita da esperti per superare quanto accaduto. È una bimba sveglia e intelligente, capisce fin troppo bene che c'è qualcosa che non va, ma ha pur sempre solo quattro anni: è confusa e frastornata. A prendersi cura della bimba è nonna Malika, che chiede ora l'affidamento della piccola. Da qualche giorno a Stanghella gravitano, non a caso, anche i volontari dell'associazione Penelope Italia, che offre appoggio concreto ai familiari e agli amici delle persone scomparse. Questa famiglia invoca tutto l'aiuto possibile, con un solo obiettivo: conoscere la verità sulla sorte di Samira. E avere finalmente delle risposte da dare ad una bambina che chiede se potrà mai riabbracciare la sua mamma e il suo papà.

CA.B.

