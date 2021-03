Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREOCCUPAZIONEPADOVA Il territorio padovano ha il maggior numero di contagi tra i bambini. Lo dice l'ultimo Rapporto sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto emesso da Azienda Zero. Dall'inizio della pandemia ad oggi hanno contratto il Coronavirus 6.640 minori tra zero e quattordici anni. Erano 6.050 due settimane fa. Sono ancora positivi in 971. Proprio ieri il direttore generale Giuseppe Dal Ben ha dato notizia di due ricoveri,...