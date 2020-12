LA PREOCCUPAZIONE

MONSELICE Il Centro servizi per anziani, la casa di riposo monselicense con sede in via Garibaldi, ripiomba nell'incubo. Dopo aver pianto una trentina di vittime con la prima ondata del covid, quando i contagiati erano risultati essere circa 120, e dopo essere riuscita per settimane a tenere fuori dalla porta questa seconda ondata, la struttura da qualche giorno si trova di nuovo a dover combattere contro l'epidemia.

Non sono bastate tutte le rigidissime misure adottate dal Centro servizi per anziani: il covid ha trovato il modo di rientrare nella struttura, diffondendosi tra gli ospiti e gli operatori. «La settimana scorsa un nostro ospite è stato ricoverato all'ospedale di Padova a causa di una broncopolmonite, non causata da covid spiega il presidente della struttura, Paolo Belluco Mentre era ricoverato ha effettuato due tamponi, ai quali è risultato negativo. Dopo cinque giorni è quindi stato dimesso, ma, una volta tornato al Csa, dove in via prudenziale era stato sistemato per tre giorni nella nostra astanteria, in isolamento, è risultato purtroppo positivo».

La cautela adottata dal Centro Servizi per Anziani ha evitato che l'anziano trasmettesse il virus ad altri ospiti. Purtroppo però anche un'operatrice socio-sanitaria in quei giorni è risultata positiva al tampone e probabilmente ha contagiato gli ospiti che seguiva nella struttura. «A quel punto abbiamo effettuato subito i test su tutti gli ospiti e sul personale continua il presidente Belluco Due ospiti e una oss sono risultati postivi al tampone molecolare, altri sei ospiti positivi al test rapido e sono attualmente in attesa di essere sottoposti al tampone molecolare. Tutti gli ospiti risultati positivi sono fortunatamente asintomatici e ricoverati nella nostra area rossa, ovvero isolati dal resto degli ospiti».

Ora il prossimo controllo su tutti gli ospiti e sul personale sanitario verrà effettuato nelle giornate di mercoledì e giovedì prossimi. «Stiamo facendo il possibile perché il virus non si diffonda ulteriormente garantisce il presidente Belluco Certo che si sta rivelando davvero subdolo e difficile da tenere a bada. Abbiamo creato un team di lavoro che d'ora in avanti si occuperà solo degli ospiti positivi, per fare in modo che gli operatori non diventino veicolo di contagio. Poi continueremo ad utilizzare tutte le precauzioni adottate fin dalle prime fasi: doppia mascherina, visiera, guanti, camici monouso».

A coordinare la struttura cercando di traghettarla fuori dalla tempesta a fianco del presidente c'è il dottor Francesco Lunghi. Ex sindaco di Monselice e primario di Otorinolaringoiatria in pensione dal 2011, sin dallo scorso mese di marzo si è messo a disposizione del Centro Servizi per Anziani come volontario. Ha quindi portato tutto il proprio bagaglio di competenze dapprima come commissario straordinario e poi come direttore sanitario. Il dottor Lunghi ha infatti più volte ribadito l'importanza che anche i medici in pensione diano il proprio contributo per uscire da questa emergenza, soprattutto dato che l'epidemia ha evidenziato la grande carenza di personale sanitario.

Una delle prime strategie messe in atto nella struttura di via Garibaldi è il monitoraggio della situazione attraverso test effettuati settimanalmente. Oltre ai test rapidi, il Csa dispone anche di tamponi molecolari, che devono però essere inviati al Laboratorio Analisi dell'Ulss 6 affinché vengano elaborati i risultati. Un procedimento più laborioso, che richiede tempi più lunghi. «Rispetto alla prima ondata c'è maggior consapevolezza e tranquillità conclude il presidente Belluco Sappiamo come muoverci per tutelare al massimo i nostri ospiti e gli operatori e continueremo in questa direzione».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA