La Prandina non basta, salirà a trecento posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAPADOVA La Prandina non basta più. Sono già due giorni ormai che gli addetti alla sorveglianza alle 10 del mattino espongono il cartello: completo. E il parcheggio resta pieno fino al pomeriggio. Il risultato è che in via Orsini di prima mattina si forma una colonna di macchine intenzionate a parcheggiare che imbottigliano ancora di più la circolazione, riducendo a una la corsia di scorrimento e formando code fino a San Giovanni.SI CAMBIAL'amministrazione è costretta a correre ai ripari ed è per questo che già dalla prossima...