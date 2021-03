Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POSIZIONEPADOVA L'ultimo decreto Ristori approntato dal governo Draghi non ha soddisfatto appieno i commercialisti padovani che si aspettavano misure diverse e più incisive. «Penso che più che di ristori si possa parlare di elemosina e mancette, non certo in linea con il famoso whatever it takes di Mario Draghi» dice Dante Carolo, presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Padova.Le novità principali di...