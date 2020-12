LA POSIZIONE/2

CITTADELLA «Chiudere il centro storico di Cittadella alle auto come a Padova? No, nel nostro caso il rischio sarebbe quello di creare delle situazioni maggiormente problematiche. E' una misura che può andare bene per una città come Padova, ma per un centro storico qual è quello di Cittadella no».

Sindaco Pierobon, dunque lei non prenderà un provvedimento simile?

«Se chiudessi le persone creerebbero aggregazioni nelle attività esterne e questo non andrebbe che a produrre proprio i comportamenti che cerchiamo di evitare: gli affollamenti con la mancanza del distanziamento sociale. Dobbiamo capire che le nostre tre armi per evitare l'aumentare dei contagi sono rappresentate dall'uso corretto della mascherina, dal distanziamento e dall'igienizzazione».

E i controlli?

«In tutto il territorio, non solo in centro, ci saranno più pattuglie a vigilare. Il problema non sono i negozi che si sono messi in sicurezza ed operano nel rispetto delle regole, ma locali e ristoranti. Come stabilito dall'ordinanza regionale, se non si consuma, quindi anche tra un sorso e l'altro, la mascherina va indossata. E Cittadella ha adottato un'ordinanza anti fumo».

E le multe?

«Cinque le sanzioni di 150 euro l'una emesse domenica scorsa. Abbiamo sospeso a data da destinarsi il mercatino della terza domenica del mese. Rimarranno le normali pedonalizzazioni, con tutte le attenzioni del caso. Severo ma necessario il divieto di circolazione tra Comuni in vigore alle 14 deciso dal governatore. Dobbiamo evitare il collasso degli ospedali».

Pesanti i numeri dei positivi a Cittadella.

«Due settimane fa erano 200, ora siamo a 308. Anche il nostro ospedale è al limite. Il personale sta svolgendo un lavoro enorme, ma manca poco perchè diventi una struttura esclusivamente Covid. Non deve avvenire nel modo più assoluto. Il mio pensiero va inoltre agli anziani soli. Stiamo provvedendo per la consegna a domicilio dei pasti. Spero che sia permesso a figli o familiari prossimi, di poter fare una breve visita ai propri genitori a Natale. Questo è un divieto che non condivido».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

