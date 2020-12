LA POSIZIONE/1

PIOVE DI SACCO «Sono esausto di ricevere anticipazioni di anticipazioni». Così il sindaco di Piove di Sacco, Davide Gianella.

Cos'è che le sta dando fastidio?

«I testi di norme, siano ordinanze regionali o decreti del Governo, prima li scrivano, li firmino e li trasmettano attraverso i canali istituzionali, e dopo si facciano le conferenze stampa. Per tutti, nessuno escluso, perché la loro esecuzione è sulle spalle di comuni e sindaci che non ne possono più di questo metodo e questo vale sia per il governo centrale che per la Regione. Purtroppo fino a qualche giorno fa abbiamo letto e sentito che non servivano misure straordinarie di contenimento, si litigava per diminuire le restrizioni a Natale, dopo due giorni tutto è cambiato».

Dunque troppi tentennamenti secondo lei?

«Come sindaco insieme a molti altri, abbiamo visto ancora pochissimo tempo fa la piega drammatica che sta prendendo la curva dei contagi, motivo per cui il 21 novembre, ricordo bene, di aver scritto un post sui social dove mi auguravo che Zaia avesse ragione sulla scommessa del tutto aperto e sui parametri degli ospedali. Non ho voglia, nè credo sia il momento di polemiche politiche. So che c'è un grosso problema e, ribadisco, Stato e Regione avrebbero già dovuto decidere con chiarezza le restrizioni».

Lei seguirà l'esempio di Padova?

«Ritengo che la scelta dell'amico Giordani sia stata giusta, a dimostrazione che il sindaco ha deciso prima di tutti, anche perché altrimenti avrebbe dovuto finire di aspettare le conferenze stampa prima, e le varie bozze poi. Se per la città il problema è una mobilità da capoluogo di provincia, per Piove di Sacco i maggiori problemi in termini di assembramento derivano purtroppo dagli avventori dei bar».

E dell'ordinanza di Zaia che pensa?

«Che se i confini comunali sono chiusi, non ci serve un'ordinanza sul modello Padova. Sarebbe invece stato preferibile un pensiero in più per una zona arancione o arancione rinforzata già da sabato, perché avanti così, a breve la situazione sarà fuori controllo, e saremo in carenza di risorse, di speranze e di certezze».

Nicola Benvenuti

