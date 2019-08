LA POLITICA PADOVA Prove di possibile alleanza giallorossa anche in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAPADOVA Prove di possibile alleanza giallorossa anche in città sulla scia del nascente Governo che vede alleati Pd e Movimento 5 Stelle. Davide Tramarin segretario cittadino Dem, infatti, apre a un possibile accordo con il rappresentante pentastellato in Consiglio Comunale Giacomo Cusumano. «Non escludo l'idea di incontrare per un colloquio il consigliere Cusumano: Noi, in quanto appartenenti al Partito democratico, quando c'è da discutere siamo presenti - ha detto Tramarin -. E se a livello nazionale si fa un Governo insieme, è...